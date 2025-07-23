Beşiktaş Emerson Royal transferinde sona yaklaştı! Opsiyon belli oldu

Sağ bek transferinde rotayı Milan'a çeviren Beşiktaş, Emerson Royal için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Görüşmelerde sona gelinirken, siyah-beyazlı yönetim süreci hızlandırdı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sağ bek rotasyonunu güçlendirmek için düğmeye bastı. Bright Osayi-Samuel ve Kyle Walker-Peters transferlerinin gerçekleşmemesi üzerine siyah-beyazlı ekip, Milan forması giyen Emerson Royal'i gündemine aldı.

Matteo Moretto'nun haberine göre Beşiktaş, 26 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için Milan'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Taraflar arasındaki temasların hız kazandığı ve görüşmelerin olumlu ilerlediği aktarıldı.

Siyah-beyazlıların teklifine göre Emerson Royal, bir yıllığına kiralayacağı ve sözleşmeye 10 milyon euroluk satın alma opsiyonu ekleyeceği belirtildi.

Emerson Royal, geçtiğimiz sezon 15 milyon euro bonservis bedeli ile Tottenham'dan transfer edilmişti. 26 yaşındaki tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz sezon 26 resmi maça çıktı.