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Beşiktaş genç futbolcusu Badra Cisse ile yollarını ayırdı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Beşiktaş genç futbolcusu Badra Cisse ile yollarını ayırdı

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta genç futbolcu ile yollar ayrıldı. 21 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper Badra Cisse'nin sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

Beşiktaş, 21 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper Badra Cisse ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Badra Cisse ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Badra Cisse'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş altyapısına 2020-2021 sezonunda dahil edilen Fildişi Sahilli oyuncu, 19 yaş altı takımıyla 37 maça çıkıp 2 gol attı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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