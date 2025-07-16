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Beşiktaş hazırlık maçında Wolfsberger'e mağlup oldu! Tammy Abraham siftah yaptı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş hazırlık maçında Wolfsberger&#039;e mağlup oldu! Tammy Abraham siftah yaptı
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni sezon öncesi üçüncü hazırlık maçına çıkan Beşiktaş, Avusturya temsilcisi Wolfsberger'e 3-2 yenildi. Siyah-beyazlılarda yeni transfer Tammy Abraham ilk kez sahaya çıktı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, üçüncü hazırlık maçında Avusturya ekibi Wolfsberger ile karşı karşıya geldi. 5 golün çıktığı mücadelede siyah-beyazlılar sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş hazırlık maçında Wolfsberger'e mağlup oldu! Tammy Abraham siftah yaptı - 1. Resim

Karşılaşmanın 30. dakikasında Dejan Zukic'in golüyle Wolfsberger öne geçerken, Beşiktaş 36. dakikada Demir Ege Tıknaz'ın golüyle eşitliği sağladı. 44'te Marco Sulzner'in golüyle bir kez daha geriye düşen Beşiktaş, 45+1'de Kartal Kayra Yılmaz'ın frikik golüyle skoru 2-2'ye getirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarının 55. dakikasında Erik Kojzek'in golü, mücadelede son sözü söyledi: 3-2.

Beşiktaş hazırlık maçında Wolfsberger'e mağlup oldu! Tammy Abraham siftah yaptı - 2. Resim

ABRAHAM SAHNE ALDI, SEMİH OYUNA GİRDİ

Beşiktaş’ın yeni golcüsü Tammy Abraham, siyah-beyazlı formayla ilk kez sahaya çıktı ve ilk 45 dakikada görev aldı. Abraham’ın yerine ikinci yarıda oyuna giren genç isim Mustafa Hekimoğlu ise 60. dakikada sakatlandı. Hekimoğlu’nun yerine Semih Kılıçsoy oyuna dahil oldu.

Wolfsberger’de 79. dakikada Marco Sulzner, çift sarı kartla oyun dışında kaldı.

Beşiktaş, önceki hazırlık maçlarında St. Pölten’i 2-0 mağlup etmiş, Admira ile ise 1-1 berabere kalmıştı. Siyah-beyazlılar, kamp dönemindeki son hazırlık maçını 17 Temmuz Perşembe günü Petržalka 1898 ile oynayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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