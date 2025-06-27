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Beşiktaş iki transferi bitirdi: Jurasek ve Osayi İstanbul'a geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş iki transferi bitirdi: Jurasek ve Osayi İstanbul&#039;a geliyor
Osayi-Samuel, Transfer, Futbol, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, iki yeni transferi David Jurasek ve Bright Osayi-Samuel'i cumartesi günü İstanbul'a getiriyor.

Süper Lig'de gelecek sezon zirveye oynamayı hedefleyen Beşiktaş, transferde hız kesmiyor. Siyah-beyazlılar, anlaşma sağladığı iki önemli ismi İstanbul'a getiriyor.

Beşiktaş iki transferi bitirdi: Jurasek ve Osayi İstanbul'a geliyor - 1. Resim

Benfica'dan kiralanan sol bek David Jurasek, cumartesi günü saat 17.15'te İstanbul'da olacağı öğrenilirken. Fenerbahçe ile yollarını ayıran ve Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşmeye imza atacak Bright Osayi-Samuel ise aynı gün saat 23.55'te İstanbul'a iniş yapacağı belirtildi.

Beşiktaş iki transferi bitirdi: Jurasek ve Osayi İstanbul'a geliyor - 2. Resim

Siyah-beyazlı takım Benfica'dan Jurasek'i kiralık olarak kadrosuna katarken, sarı-lacivertli takım ile kontratı biten Osayi-Samuel ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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