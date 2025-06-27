Beşiktaş iki transferi bitirdi: Jurasek ve Osayi İstanbul'a geliyor

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, iki yeni transferi David Jurasek ve Bright Osayi-Samuel'i cumartesi günü İstanbul'a getiriyor.

Süper Lig'de gelecek sezon zirveye oynamayı hedefleyen Beşiktaş, transferde hız kesmiyor. Siyah-beyazlılar, anlaşma sağladığı iki önemli ismi İstanbul'a getiriyor.

Benfica'dan kiralanan sol bek David Jurasek, cumartesi günü saat 17.15'te İstanbul'da olacağı öğrenilirken. Fenerbahçe ile yollarını ayıran ve Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşmeye imza atacak Bright Osayi-Samuel ise aynı gün saat 23.55'te İstanbul'a iniş yapacağı belirtildi.

Siyah-beyazlı takım Benfica'dan Jurasek'i kiralık olarak kadrosuna katarken, sarı-lacivertli takım ile kontratı biten Osayi-Samuel ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.