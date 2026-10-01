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Spor

Beşiktaş, İngiliz yıldız için tekrar masada! Yeniden Willock

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Beşiktaş, İngiliz yıldız için tekrar masada! Yeniden Willock
Başlık ResmiBeşiktaş, İngiliz yıldız için tekrar masada! Yeniden Willock

Beşiktaş’ın yaz transfer döneminde kadrosuna katamadığı Joe Willock için yeniden harekete geçildi. Newcastle United’ın yeni sözleşme teklifine göre şekillenecek süreçte İngiliz oyuncunun kararı, siyah-beyazlıların transfer planında belirleyici olacak.

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Murad Tamer
MURAD TAMER

Beşiktaş’ın yaz transfer döneminde sonuçlandıramadığı Joe Willock dosyası yeniden açıldı. Teknik Direktör Vincenzo İtaliano’nun çok istediği 27 yaşındaki İngiliz orta saha için belirleyici süreç devre arasına kadar yaşanacak. Newcastle United ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Willock’a İngiliz kulübünün yeni kontrat önermeye hazırlandığı öğrenildi. Tarafların ocak ayına kadar görüşmeler yapacağı, oyuncunun teklifi reddetmesi hâlinde Beşiktaş ihtimalinin ciddi biçimde güçleneceği belirtildi.

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İngiliz ekibi, oyuncuyu takımda kalması için ikna edemezse bonservis geliri elde etmeye çalışacak. Beşiktaş, eğer ara transfer döneminde oyuncuyu kadrosuna katmak isterse kasasından yaklaşık 15 milyon avro çıkaracak.

Transfer sezon sonuna bırakılırsa Willock’la ön protokol imzalanacak. Bu durumda İngiliz futbolcu, 2027 yazında bonservis bedeli ödenmeden Beşiktaş’a gelecek. Başkan Adalı, transfer için daha önce oyuncunun ailesini İstanbul’a getirdiğini açıklamıştı.

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