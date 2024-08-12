Beşiktaş İspanyol stoperi Francisco Montero ile yollarını ayırdı
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Beşiktaş'ta bir ayrılık daha yaşandı. Siyah-beyazlılar, İspanyol stoper Francisco Montero'nun sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.
Yıldız transferlerle kadrosunu güçlendiren Beşiktaş'ta bir yandan da ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Montero ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Karşılıklı anlaşarak İspanyol stoperin sözleşmesini fesheden Beşiktaş'ın açıklaması şöyle:
Profesyonel futbolcumuz Francisco Montero ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Francisco Montero’ya bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.
2020-2021 sezonunda transfer olduğu Beşiktaş'ta toplam 46 maça çıkan İspanyol savunma oyuncusu, 2 gol kaydetti.
AYRILIKLAR TAM GAZ DEVAM EDİYOR
Yaz transfer döneminde birçok oyuncuyu gönderen Beşiktaş, son olarak Montero'nun sözleşmesini feshettiğini duyurdu.
Beşiktaş'ın şu ana kadar giden isimler şöyle: Cenk Tosun, Rosier, Ajdin Hasic, Umut Meraş, Amir Hadziahmetovic, Tayfur Bingöl, Ante Rebic, Ghezzal.