Beşiktaş İspanyol stoperi Francisco Montero ile yollarını ayırdı

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha yaşandı. Siyah-beyazlılar, İspanyol stoper Francisco Montero'nun sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Yıldız transferlerle kadrosunu güçlendiren Beşiktaş'ta bir yandan da ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Montero ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Karşılıklı anlaşarak İspanyol stoperin sözleşmesini fesheden Beşiktaş'ın açıklaması şöyle:

Profesyonel futbolcumuz Francisco Montero ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Francisco Montero’ya bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.

2020-2021 sezonunda transfer olduğu Beşiktaş'ta toplam 46 maça çıkan İspanyol savunma oyuncusu, 2 gol kaydetti.

AYRILIKLAR TAM GAZ DEVAM EDİYOR

Yaz transfer döneminde birçok oyuncuyu gönderen Beşiktaş, son olarak Montero'nun sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

Beşiktaş'ın şu ana kadar giden isimler şöyle: Cenk Tosun, Rosier, Ajdin Hasic, Umut Meraş, Amir Hadziahmetovic, Tayfur Bingöl, Ante Rebic, Ghezzal.