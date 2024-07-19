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Beşiktaş kanat transferini açıklamaya hazırlanıyor! Kulübü ve oyuncuyla anlaşma tamamlandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş kanat transferini açıklamaya hazırlanıyor! Kulübü ve oyuncuyla anlaşma tamamlandı
Beşiktaş, Transfer Dönemi, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ün 22 yaşındaki oyuncusu Can Keleş'i kadrosuna katmak için gün sayıyor. Kulüpler ve oyuncuyla anlaşan siyah-beyazlılar, genç oyuncuya 4 yıllık imza attıracak.

Transfer dönemine hızlı giren ve Gabriel Paulista, Rafa Silva, Ciro Immobile gibi önemli oyuncuları kadrosuna katan Beşiktaş, sezonun ilk yerli transferini gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük'ten Can Keleş'i kadrosuna katmak üzere.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Beşiktaş ve Karagümrük'ün 22 yaşındaki Can Keleş için bütün şartlarda anlaştığı öğrenildi. Başarılı oyuncunun kendisini 4 yıllığına Beşiktaş'a bağlayacak sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Beşiktaş kanat transferini açıklamaya hazırlanıyor! Kulübü ve oyuncuyla anlaşma tamamlandı - 1. Resim

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Can Keleş geçen sezon Fatih Karagümrük formasıyla 35 maçta forma giydi. 22 yaşındaki kanat oyuncusu 5 gol attı, 4 asist yaptı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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