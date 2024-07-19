Beşiktaş kanat transferini açıklamaya hazırlanıyor! Kulübü ve oyuncuyla anlaşma tamamlandı
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ün 22 yaşındaki oyuncusu Can Keleş'i kadrosuna katmak için gün sayıyor. Kulüpler ve oyuncuyla anlaşan siyah-beyazlılar, genç oyuncuya 4 yıllık imza attıracak.
Transfer dönemine hızlı giren ve Gabriel Paulista, Rafa Silva, Ciro Immobile gibi önemli oyuncuları kadrosuna katan Beşiktaş, sezonun ilk yerli transferini gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük'ten Can Keleş'i kadrosuna katmak üzere.
4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK
Beşiktaş ve Karagümrük'ün 22 yaşındaki Can Keleş için bütün şartlarda anlaştığı öğrenildi. Başarılı oyuncunun kendisini 4 yıllığına Beşiktaş'a bağlayacak sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
Can Keleş geçen sezon Fatih Karagümrük formasıyla 35 maçta forma giydi. 22 yaşındaki kanat oyuncusu 5 gol attı, 4 asist yaptı.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi