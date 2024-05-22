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Beşiktaş kaptanı Necip’ten yönetimi mest eden hareket: Kupa bizim borcumuz!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş kaptanı Necip’ten yönetimi mest eden hareket: Kupa bizim borcumuz!
Beşiktaş, Hasan Arat, Necip Uysal, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Başkan Hasan Arat, takım kaptanlarıyla yaptığı toplantıda kupa finalinin önemine dikkati çekti ve özel prim vadetti. Necip Uysal ise “Paraya gerek yok Başkan’ım, bu kupa bizim borcumuzdur” dedi

MURAD TAMER'İN HABERİ -  Beşiktaş’ta tarihin en kötü sezonunda yara sarmak isteniyor, bunun için de Türkiye Kupası büyük önem taşıyor. Siyah beyazlıların UEFA Avrupa Ligi kapısını da açacak olan kupa şampiyonluğu için yönetim de hareke geçmiş durumda. Başkan Hasan Arat, takım kaptanlarıyla yaptığı toplantıda kupa finalinin önemine dikkati çekti ve özel prim vadetti. Siyah beyazlıların emektar kaptanı Necip Uysal, başkanın bu sözleri üzerine anlamlı bir  cevap verdi. 

BAŞKAN ARAT DUYGULANDI

Bu sezon taraftarları ve camiayı hayal kırıklığına uğrattıklarını belirten tecrübeli futbolcu, “Başkanım, düşünceniz için teşekkür ederiz. Ancak bu kupa bizim için gurur meselesi. Taraftara ve camiaya olan borcumuzu kupa şampiyonluğuyla ödemek istiyoruz. Bu yüzden prime gerek yok” diyerek teşekkür etti. Başkan Hasan Arat bu sözler karşısında oldukça duygulanırken, takıma yine de özel bir prim vermeyi planladığı öğrenildi. 

SEMİH’İN HEDEFİ BÜYÜK

Beşiktaş’ın yıldız golcüsü Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin kendisine olan ilgisine aldırmadığını söyledi. Genç oyuncu, “Tamamen Beşiktaş’ın başarısına odaklanmış durumdayım” dedi. Semih gelecekte ise Premier Lig, Serie A ve La Liga’da top koşturmayı hayal ettiğini sözlerine ekledi. 

TAZMİNATI 2 MİLYON AVRO

Beşiktaş’ın teknik direktör adayları arasındaki Razvan Lucescu, PAOK ile şubat ayında sözleşme uzattıklarını belirterek, “Mevcut sözleşmemde serbest kalma bedeli 2 milyon avro. Beşiktaş’la ilgili haberleri bilmiyorum. Beni isteyen herkes, başkanla konuşmak zorunda” dedi. 

G. KORE’DEN ŞOKE EDİCİ AÇIKLAMA

Şenol Güneş’i koz olarak kullandık!

Şenol Güneş’in adı bir süredir Güney Kore Millî Takımı ile anılıyordu. Tecrübeli hocanın bu hafta içinde sözleşme görüşmeleri yapacağı belirtiliyordu. Ancak KBS’nin haberine göre Güney Kore Millî Takım Komite Başkanı Jung Hae-Seong, “Şenol Güneş, adaylarımızdan biriydi ancak niyetimiz onunla pazarlık yapmak değildi. Onu, Jesse Marsch ve Jesus Casas ile yaptığımız görüşmelerde bir pazarlık kozu olarak kullanmayı düşünüyorduk” ifadelerini kullandı. Kore Futbol Haberleri sitesi bu demeci alıntılayıp Jesus Casas ile de iplerin koptuğunu yazdı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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