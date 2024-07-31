Beşiktaş, Sakaryaspor maçında sakatlanan Serkan Emrecan Terzi'nin son durumunu açıkladı

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Serkan Emrecan Terzi, 1. Lig ekibi Sakaryaspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanmıştı. Siyah-beyazlılar, 20 yaşındaki oyuncunun son durumuna dair açıklama yaptı.

Beşiktaş, 20 yaşındaki futbolcu Serkan Emrecan Terzi'nin sakatlandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor ile oynanan hazırlık maçının 9. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan Serkan Emrecan Terzi'nin sağlık durumuna ilişkin şu ifadelere yer verildi: