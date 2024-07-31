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Beşiktaş, Sakaryaspor maçında sakatlanan Serkan Emrecan Terzi'nin son durumunu açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Beşiktaş, Sakaryaspor maçında sakatlanan Serkan Emrecan Terzi&#039;nin son durumunu açıkladı

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Serkan Emrecan Terzi, 1. Lig ekibi Sakaryaspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanmıştı. Siyah-beyazlılar, 20 yaşındaki oyuncunun son durumuna dair açıklama yaptı.

Beşiktaş, 20 yaşındaki futbolcu Serkan Emrecan Terzi'nin sakatlandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor ile oynanan hazırlık maçının 9. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan Serkan Emrecan Terzi'nin sağlık durumuna ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Serkan Emrecan Terzi'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sol diz dış arka köşe kapsüler yapılarında gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Serkan Emrecan Terzi'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Beşiktaş, Sakaryaspor maçında sakatlanan Serkan Emrecan Terzi'nin son durumunu açıkladı - 1. Resim

 
Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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