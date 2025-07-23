Beşiktaş'a Emerson Royal transferinde engel! Flamengo devrede

Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Milan’dan Emerson Royal’in transferi için satın alma opsiyonlu kiralama konusunda sözlü anlaşmaya vardı. Ancak Flamengo'nun devreye girmesi işleri karıştırdı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sağ bek takviyesi için rotasını Milan forması giyen Emerson Royal'e çevirdi. Siyah-beyazlı yönetim, daha önce gündemine aldığı Bright Osayi-Samuel ve Kyle Walker-Peters transferlerinden sonuç alamayınca Brezilyalı oyuncuya yöneldi.

Emerson Royal'in transferi için Milan ile yapılan görüşmelerde satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunan Beşiktaş, İtalyan kulübüyle sözlü olarak anlaşmaya vardı. Anlaşma kapsamında oyuncunun satın alma bedelinin 10 milyon euro olacağı öğrenildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Beşiktaş'ın Emerson Royal konusunda Milan'la el sıkışmasının ardından, oyuncunun vatandaşı olduğu Brezilya'dan sürpriz bir hamle geldi. Flamengo, 26 yaşındaki sağ bek için devreye girerek transferde dengeyi bozmak istiyor.