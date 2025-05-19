Beşiktaş'ı ateş bastı! Siyah-beyazlılar Alanya ile yenişemedi

Hwang’ın golüyle geriye düşen siyah beyazlılar bir puanı Rafa Silva ile kurtardı. Solskjaer’in ekibi ligde dördüncü sıraya geriledi.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Son üç haftaya girilirken elinde sadece üçüncülük hedefi kalan Beşiktaş deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren Alanyaspor ile berabere kaldı: 1-1. Siyah beyazlılar ilk yarıda hücumda yokları oynadı. Alanyaspor 40. dakika golü buldu. Hadergjonag’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Yusuf kafa pası ile Hwang’a indirdi. Hwang düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 1-0.

BASKI KURAMADI

Beşiktaş’ta ikinci yarıda oyuna Muçi, Semih ve Arroyo dâhil oldu. Siyah beyazlılarda son haftaların skorer ismi Rafa Silva 73’te skoru eşitledi. Golde asisti yapan isim Muçi’ydi. Siyah beyazlılar eşitliği bulduktan sonra beklenen baskıyı kuramadı. Muçi’nin 90+5’teki golü, Rafa Silva’nın faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi. Deplasmanda 2 puan bırakan Beşiktaş, kalan iki maç öncesinde dördüncü sıraya geriledi.