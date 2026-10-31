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Beşiktaş'ın Celtic maçı öncesi İskoçya'da alarm

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Beşiktaş'ın Celtic maçı öncesi İskoçya'da alarm
Başlık ResmiBeşiktaşın Celtic maçı öncesi İskoçyada alarm

Beşiktaş'ın 5 Kasım'da Celtic'e konuk olacağı karşılaşma öncesinde İskoçya'da güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Bonfire Night kutlamaları ve muhtemel protestolar nedeniyle 18 polis teşkilatının destek vereceği operasyonda 1.700'e kadar personel görevlendirilecek.

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 5 Kasım'da Celtic'e konuk olacağı karşılaşma öncesinde İskoçya'da geniş kapsamlı güvenlik operasyonu başlatıldı. Glasgow'daki mücadelenin Bonfire Night kutlamaları ve muhtemel protestolarla aynı geceye denk gelmesi nedeniyle polis ekipleri alarma geçti. Operasyon kapsamında 1.700'e kadar güvenlik personelinin görevlendirilmesi planlanıyor.

Beşiktaşın Celtic maçı öncesi İskoçyada alarm
Başlık ResmiBeşiktaşın Celtic maçı öncesi İskoçyada alarm

DEV GÜVENLİK OPERASYONU

BBC'nin haberine göre İskoçya Polisi, 5 Kasım ve çevresindeki günlerde yaşanabilecek olaylara karşı geniş çaplı önlemler alacak. "Operation Amberlight" adı verilen operasyona İngiltere ve Galler'den 18 polis teşkilatı da destek verecek.

Yetkililer, söz konusu operasyonun ABD Başkanı Donald Trump'ın 2025 yılında İskoçya'ya gerçekleştirdiği ziyaretten bu yana ülkede düzenlenen en büyük koordineli güvenlik operasyonu olacağını bildirdi. Açıklanan 1.700 kişilik personel sayısının yalnızca Celtic Park'taki karşılaşmanın güvenliğini değil, İskoçya genelindeki operasyonu kapsadığı belirtildi.

Beşiktaşın Celtic maçı öncesi İskoçyada alarm
Başlık ResmiBeşiktaşın Celtic maçı öncesi İskoçyada alarm

GEÇMİŞTE 62 POLİS YARALANMIŞTI

Güvenlik önlemlerinin artırılmasında muhtemel protestolar da etkili oldu. Sosyal medyada yapılan protesto çağrılarının sahaya ve kentteki kutlamalara nasıl yansıyacağı henüz netlik kazanmadı.

Öte yandan 2023 yılında yaşanan olaylarda 62 polis memuru yaralanmıştı. Benzer olayların tekrarlanmaması amacıyla Glasgow'un belirli bölgelerinde 30 Ekim-9 Kasım tarihleri arasında havai fişek kullanımı da yasaklandı.

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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