Beşiktaş'ın favori teknik direktör adayı Genesio'dan da ret cevabı geldi

3 Ocak 2024 10:15 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 10:25

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’taki teknik direktör krizi giderek büyüyor. Rıza Çalımbay’ın görevine son verilmesinden itibaren başlayan görüşmelerde hiçbir teknik adam ikna edilemedi. Andre Breitenreiter, Hansi Flick, Mircea Lucescu ve Oliver Glasner’den sonra Buno Genesio da teklifi reddetti. Fransız teknik adam, Afrika Kupası’na giden ve kadro dışı kalan futbolcuların çokluğu ile diğer oyuncuların form durumunu öne sürerek Beşiktaş’a olumsuz cevap verdi. Ret cevabının sebebi bunlarla sınırlı değil.

YENİDEN LUCESCU

Yıllık ücret için 3 milyon avroda direten ve 20 milyon avroluk transfer bütçesi isteyen Fransız teknik adama garanti verilemedi. Beşiktaş’ta teknik direktör çalışmaları sil baştan başlamış durumda. Mircea Lucescu’nun oğlu Razvan Lucescu’nun, ayrılmasına kulübü PAOK sözleşme şartlarını öne sürerek izin vermiyor. Siyah beyazlılar iki defa olumsuz cevap veren Baba Lucescu’yu yeniden ikna etmeye çalışacak. Adaylar arasında Ruud van Nistelrooy, Ralph Hasenhüttl ve Lucien Favre var.

SÖZLEŞME UZATTI

Beşiktaş, genç oyuncusu Semih Kılıçsoy ile 2028’e kadar sözleşme uzattı. Samet Aybaba’nın katılımıyla düzenlenen törende imza atan Semih, “Başkanımız Hasan Arat’a ve Samet Aybaba’ya çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum ve gururluyum” ifadelerini kullandı. Futbolcu bu sezon 12 resmî maçta forma giydi ve iki gol attı.

HOCA BULUNAMAYINCA...

Teknik direktörünü henüz belirleyemeyen siyah beyazlılar, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. 5 Ocak Cuma günü oynanacak karşılaşmada Beşiktaş’ın başında yine U-19 takımı teknik direktörü Serdar Topraktepe olacak. Siyah beyazlılar genç teknik adamla çıktığı Hatayspor maçını 2-1 kazanmıştı.

ABOUBAKAR’IN YERİNE GELEBİLİR

Flamengo’nun santrforu Gabriel Barbosa, Beşiktaş’a önerildi. Geçtiğimiz yıl 58 maçta 20 gol ve 4 asistlik performans sergileyen 27 yaşındaki yıldız sezon başında Manchester United’ın da listesine girmişti. ‘Gabigol’ lakaplı oyuncunun kontratı 2024 Aralık oyunda biteceği için bonservis bedeli yüksek olmayacak. Samet Aybaba’nın da Barbosa’ya sıcak baktığı ve transfer döneminde girişimde bulunmaya karar verdiği öğrenildi.