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Beşiktaş'ın orta saha için yeni gözdesi Napoli'den! Anguissa harekatı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş&#039;ın orta saha için yeni gözdesi Napoli&#039;den! Anguissa harekatı
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kamerunlu oyuncu için yapılan ilk teklif reddedildi. Siyah beyazlılar transferi gerçekleştirmek için yeni teklif hazırlıyor.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ın yeni gözdesi Napoli forması giyen Frank Anguissa oldu. Siyah beyazlılar, 29 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusu için İtalyan ekibinin kapısını çaldı.

Beşiktaş’ın yaptığı ilk girişim olumsuz sonuçlandı. İtalya’da şampiyonluğa ulaşan Napoli, Beşiktaş’ın 10 milyon avroluk teklifini kabul etmedi. İtalyan ekibinin hem rakamı yetersiz bulması hem de bu bölgeye yapılacak transfer için girişimlerin devam etmesi sebebiyle Beşiktaş’a olumsuz cevap verdiği öğrenildi.

Beşiktaş'ın orta saha için yeni gözdesi Napoli'den! Anguissa harekatı - 1. Resim

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Beşiktaşlı yöneticiler teklifi artırabilmek için ekstra çalışmalar içine girmiş durumda. Frank Anguissa için gerekli olan maddi kaynağın takım içinden sağlanması planlanıyor. Al Musrati’ye de Arap yarımadasından teklifler var.

Bahtiyar Zaynutdinov, Alex Oxlade-Chamberlain ve Jean Onana’nın da elden çıkarılması için çalışmalar sürüyor. Son çare olarak Gedson Fernandes’in satışı da gündeme gelebilir. Tecrübeli oyuncunun da Napoli’de mutsuz olması ve ayrılmak istemesi Beşiktaş’ın bir avantajı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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