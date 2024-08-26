Beşiktaşlı Necip Uysal çapraz bağ ameliyatı oldu

Antrenmanda ön çapraz bağları yırtılan Beşiktaş'ın deneyimli futbolcusu Necip Uysal, ameliyat edildi.

Beşiktaş Kulübü, antrenmanda sakatlanan Necip Uysal'ın ameliyat edildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın 24 Ağustos tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda geçirdiği rotasyonel travma sonrası ön çapraz bağ yaralanması tespit edilen futbolcumuz Necip Uysal, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ameliyat oldu. Necip Uysal'a, Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Kerem Ülkü ve Prof. Dr. Alper Kaya tarafından artroskopik ÖÇB ve ALL rekonstrüksiyonu uygulandı." ifadeleri kullanıldı.

Necip'in rehabilitasyon sürecine en kısa zamanda başlanacağı aktarıldı.