Beşiktaşlı oyunculardan İsrail ekibine protesto: Tokalaşmadılar!
İsrail'in Hapoel Beer-Sheva takımı ile Gürcistan'da karşılaşan Beşiktaş'ta futbolcular, maç öncesi rakip oyuncuların elini sıkmadı.
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Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile tarafsız sahada karşı karşıya geldi.
SEREMONİDE TEPKİ
Beşiktaşlı futbolcular, Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan karşılaşmada rakip oyuncularla tokalaşmayı reddetti. Siyah beyazlı oyuncular, maç öncesi rakip oyuncuların elini sıkmazken Orkun Kökçü de yazı tura atışında rakip kaptanla tokalaşmadı.
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