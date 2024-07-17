Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst kararını verdi! Takımda ayrılacak 3 isim belli oldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş bir yandan da ayrılacak oyuncuları göndermenin yollarını arıyor. Yönetim, Giovanni van Bronckhorst'un raporunu beklerken, 3 futbolcunun satış listesine koyulacağı ifade ediliyor.

Giovanni van Bronckhorst'tan Semih Kılıçsoy kararı! '30 milyon Euro verseler bile...'

Giovanni van Bronckhorst'tan Semih Kılıçsoy kararı! '30 milyon Euro verseler bile...'

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Rafa Silva, Gabriel Paulista ve Ciro Immobile'yi alarak hem takımı güçlendiren hem de rakiplerine gözdağı veren Kartal, bir diğer yandan da gönderilecek isimlere yoğunlaştı.

Milliyet'in haberine göre Beşiktaş yönetimi, takımdan gönderilecek futbolcular için teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un raporunu bekliyor.

Hollandalı hocanın ilk etapta; Omar Colley, Daniel Amartey ve Vincent Aboubakar'ın biletini keseceği haberin detaylarında yer aldı. Arthur Masuaku'ya da transfer için kolaylık sağlanacağı belirtiliyor.

3'Ü GİTTİ 3'Ü DAHA GİDECEK

Beşiktaş'ta geride kalan dilimde 3 isim gönderildi.

Sözleşmesi sona eren Cenk Tosun Fenerbahçe'ye imza atarken, Umut Meraş Eyüpspor'a, Valentin Rosier ise Leganes'e transfer oldu.