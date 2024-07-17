Ciro’nun adı yetti! Beşiktaş’ın yeni yıldızı sadece bireysel katkı vermiyor

İmmobile gelince santrforlar yıldızlaşmaya başladı. Aboubakar ve Muleka altyapıdan kampa çağrılan gençler gibi kendini göstermeye çalışıyor

Beşiktaş’ın ‘Altın Ayakkabı’ sahibi yıldızı Ciro İmmobile geldi, kampın havası değişti. Takım arkadaşları tarafından büyük ilgiyle karşılaşan İtalyan yıldızın etkisi çok hızlı oldu. Siyah beyazlıların santrforları, İmmobile gelince son derece hırslandı. Âdeta kampta kendini göstermeye çalışan altyapı oyuncularına dönüşen Aboubakar ve Muleka’nın performansı şaşkınlık uyandırdı. İki oyuncu da birkaç gündür yapılan çalışmalarda en skorer isimler olarak dikkati çekiyor.

KALMA İHTİMALİ BELİRDİ

Özellikle yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimlerin başında gelen Aboubakar kafaları karıştırmış durumda. Kamerunlu golcünün hazırlık maçlarında da eski günlerindeki gibi performans göstermesi durumunda kadro planlaması değişebilir. Yine de beklenen teklifin gelmesi durumunda 33 yaşındaki oyuncuyla yolların ayrılma ihtimali daha ağır basıyor. Ancak senelik 3,2 milyon avro kazanan Aboubakar, bu ücreti karşılayabilecek bir kulüp bulmuş değil.

9 NUMARA SEMİH'İN OLDU

Beşiktaş, 9 numaralı formanın Semih Kılıçsoy'a verildiğini açıkladı. Kulüp tarafından hazırlanan özel videoda, Genel Koordinatör Samet Aybaba'nın 9 numaralı formayı Semih'e tesliim etmesi dikkati çekti.

KOMBİNELERE HÜCUM

Beşiktaş Kulübü’nün satışa çıkardığı öğrenci kombineleri büyük ilgi gördü. Kulüpten yapılan açıklamada “Taraftarlarımızın yoğun ilgisi sebebiyle 422. blokta bulunan öğrenci kombineleri tükenmiştir” ifadeleri kullanıldı. Genel kombine satışının da bitmeye yaklaştığı öğrenildi.

RAKİP SHAKHTAR

Slovenya’nın Maribor şehrinde kamp yapan Beşiktaş, hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Siyah beyazlıların Slovenya’daki ilk hazırlık maçına sahne olacak mücadele saat 18.30’da başlayacak..