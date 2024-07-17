Artık Fener’in Tosun Paşa’sı! Cenk'e fesi takım arkadaşları taktı

Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki milli futbolcu Cenk Tosun'u 2 yıllığına renklerine bağladı. Sarı lacivertli kulüp transferini özel bir tanıtımla duyurdu. Tosun Paşa'ya fesi yeni takım arkadaşları taktı, sosyal medya yıkıldı...

Fenerbahçe, bombaları arka arkaya patlatıyor. Sarı lacivertliler Çağlar Söyüncü ile Levent Mercan’ın ardından Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin transferleriyle atağa kalktı. Yedek golcüsü Michy Batshuayi’nin Galatasaray’a gitmesine göz yuman Fenerbahçe, siyah beyazlıların sözleşme yenilemediği Cenk Tosun’u imza için İstanbul’a getirdi. Yerli oyuncu hamleleriyle dikkati çeken Kanarya, Cenk ile Süper Lig’in aktif oyuncular içinde en golcü ismini kadrosuna kazandırmış oldu.

KONTROLDEN GEÇTİ

Gaziantep’ten 2014 yılında Beşiktaş’a transfer olan Cenk Tosun, sonrasında 22,5 milyon avroya Everton’a gitmişti. Crystal Palace’a geçtikten sonra yeniden Beşiktaş dönen Cenk Tosun, Süper Lig’de aktif futbolcular içinde 103 golle en skorer oyuncu durumunda. Artık Fenerbahçe’nin Tosun Paşa’sı olarak anılacak olan Cenk’in sarı lacivertlilere iki yıllık maliyetinin imza parasıyla birlikte 2,5 milyon avro olacağı öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Cenk Tosun, imzayı attı.

FESİ TAKTILAR

F.Bahçe, Cenk Tosun transferini özel bir tanıtımla duyurdu. "Kadıköy'deki gollerime F.Bahçe formasıyla devam edeceğim" yazılı kağıdı imzalayan Tosun Paşa'ya yeni takım arkadaşları fes taktı.

SERGEN YALÇIN: 'BİZİ SATTIN' NE YA?

Cenk Tosun’un Fenerbahçe’ye transferi Beşiktaşlı taraftarları kızdırdı. Siyah beyazlıların “Bizi sattın” serzenişlerine eski hocası Sergen Yalçın “Hâlâ orayı sattın, burayı sattın muhabbeti kaldı mı ya? Beşiktaş kontrat vermemişse Fenerbahçe’ye gitmesinden daha doğal ne var?” cevabını verdi. Cenk’in eşi Ece Tosun da “Sessizlik, bir aptala verilebilecek en iyi cevaptır” paylaşımı yaptı.

İMZA KURUMADAN İDMANA

F.Bahçe’nin yeni transferlerinden Oğuz Aydın dün sağlık kontrolünden geçtikten sonra akşam idmanına çıktı.