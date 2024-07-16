Fenerbahçe'den üst üste transfer! Cenk Tosun ve Oğuz Aydın imzayı attı
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Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Mourinho'nun gözdesi Allan Saint-Maximin bugün İstanbul'a gelmesinin ardından sarı lacivertliler Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'la 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Fenerbahçe aynı zamanda Beşiktaş'ın yıldızı Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını üst üste yaptığı transferler ile sürdürüyor. Mourinho'nun gözdesi Allan Saint-Maximin bugün İstanbul'a gelmesinin ardından Fenerbahçe, Beşiktaş ve Alanyaspor'un yıldızını renklerine bağladı.
OĞUZ AYDIN 4 YIL FENERBAHÇE'DE
Fenerbahçe, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'la 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Yapılan açıklamada "Kulübümüz, kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ın transferi için kendisi ve kulübü Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki millî futbolcu, kendisini 4 yıllığına Sarı Lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Oğuz Aydın'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçemiz ile nice şampiyonluklar diliyoruz." denildi.
BEŞİKTAŞ'IN YILDIZI RESMEN FENERBAHÇE'DE
Fenerbahçe, 33 yaşındaki milli futbolcu Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.