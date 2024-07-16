Fenerbahçe'den üst üste transfer! Cenk Tosun ve Oğuz Aydın imzayı attı

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını üst üste yaptığı transferler ile sürdürüyor. Mourinho'nun gözdesi Allan Saint-Maximin bugün İstanbul'a gelmesinin ardından Fenerbahçe, Beşiktaş ve Alanyaspor'un yıldızını renklerine bağladı.

Fenerbahçe, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'la 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada "Kulübümüz, kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ın transferi için kendisi ve kulübü Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki millî futbolcu, kendisini 4 yıllığına Sarı Lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Oğuz Aydın'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçemiz ile nice şampiyonluklar diliyoruz." denildi.