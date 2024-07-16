Mourinho'nun gözdesi Allan Saint-Maximin resmen Fenerbahçe'de! Bu akşam İstanbul'a geliyor

Yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanan Fenerbahçe beklediği kanada kavuştu. Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin transferinde sona gelindi. Yıldız futbolcu bu akşam transferin bitirilmesi için İstanbul'a geliyor.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transferlere hız veren Fenerbahçe beklediği kanada kavuşuyor.

Jose Mourinho'nun oldukça beğendiği kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin'de kulübü ve kendisiyle her konuda anlaşıldı.

BU AKŞAM İSTANBUL'A GELİYOR!

Fenerbahçe, transferin bitirilmesine yönelik açıklamada bulundu. Oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a geliyor. Ayrıca transferin bu akşam bitirilmesi bekleniyor.

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, kendisi ve kulübü Al-Ahli ile kiralık transferi konusunda prensip anlaşmasına vardığı Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul’a gelecektir" ifadelerine yer verildi.