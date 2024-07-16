Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Mourinho'nun gözdesi Allan Saint-Maximin resmen Fenerbahçe'de! Bu akşam İstanbul'a geliyor

Mourinho'nun gözdesi Allan Saint-Maximin resmen Fenerbahçe'de! Bu akşam İstanbul'a geliyor

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Mourinho&#039;nun gözdesi Allan Saint-Maximin resmen Fenerbahçe&#039;de! Bu akşam İstanbul&#039;a geliyor
Sondakika, Haber, Ayrıntı, Haber

Spor Haberleri

Yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanan Fenerbahçe beklediği kanada kavuştu. Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin transferinde sona gelindi. Yıldız futbolcu bu akşam transferin bitirilmesi için İstanbul'a geliyor.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transferlere hız veren Fenerbahçe beklediği kanada kavuşuyor.

Jose Mourinho'nun oldukça beğendiği kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin'de kulübü ve kendisiyle her konuda anlaşıldı.

Mourinho'nun gözdesi Allan Saint-Maximin resmen Fenerbahçe'de! Bu akşam İstanbul'a geliyor - 1. Resim

BU AKŞAM İSTANBUL'A GELİYOR!

Fenerbahçe, transferin bitirilmesine yönelik açıklamada bulundu. Oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a geliyor. Ayrıca transferin bu akşam bitirilmesi bekleniyor.

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, kendisi ve kulübü Al-Ahli ile kiralık transferi konusunda prensip anlaşmasına vardığı Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul’a gelecektir" ifadelerine yer verildi.

Mourinho'nun gözdesi Allan Saint-Maximin resmen Fenerbahçe'de! Bu akşam İstanbul'a geliyor - 2. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Altın ve borsadan tarihî zirveler! Piyasalar haftaya hızlı başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Süper Lig devi Can Keleş için devreye girdi! 2 milyon euro bonservis + bonus - SporSüper Lig devi Can Keleş için devreye girdiBatshuayi, Icardi'den farklı olan özelliklerini açıkladı - SporBatshuayi, Icardi'den farklı olan özelliklerini açıkladıUEFA, EURO 2024'ün en iyi ilk 11'ini açıkladı - SporUEFA, EURO 2024'ün en iyi ilk 11'ini açıkladıGalatasaray'da Zaha belirsizliği sona erdi! Yıldız oyuncu bizzat kendi duyurdu - SporGalatasaray'da Zaha belirsizliği sona erdiİsmail Dilber: Bu yapıda futbol beyaz atlı prensini bulamaz - Sporİsmail Dilber: Bu yapıda futbol beyaz atlı prensini bulamazA Milli Takım, 11 sene sonra o şehirde maça çıkacak! Galler ve Karadağ ile oynanacak maçların stadyumu açıklandı - SporA Milli Takım, 11 sene sonra o şehirde maça çıkacak
Sonraki Haber Yükleniyor...