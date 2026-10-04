Beşiktaş'ta Serdal Adalı'ndan TFF'ye çağrı: "Temizlik bitene kadar ligler ertelenmeli"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı camianın birlik ve beraberlik içinde olduğunda başarının kaçınılmaz olacağını söyledi. Camiaya desteklerinden ötürü teşekkür eden Adalı, "Bizlere güvendikleri için, destekleri için camiamıza teşekkür ediyorum. Önümüzde çok daha başarılı, önü açık bir Beşiktaş var" diye konuştu. MHK soruşturmasına ilişkin de konuşan Başkan Adalı, "Gerekirse ara verelim. 1 hafta, 10 gün, 2 hafta ne kadarsa... Bu işi, başlanılan temizlik harekatı sonuçlanana kadar da ligler başlamasın" dedi.

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Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında Adalı, 3910 oyun 3815'ini alarak üçüncü kez başkanlığa getirildi.

"DESTEKLERİNE DEVAM ETSİNLER"

Siyah-beyazlı camiaya teşekkür ederek sözlerine başlayan Adalı, "Bir seçim daha geride kaldı. Bizlere güvendikleri için, destekleri için camiamıza teşekkür ediyorum. İnşallah onların bu güvenine ve desteğine layık olacağız. Önümüzde çok daha başarılı, önü açık bir Beşiktaş var. Allah'ın izniyle hep beraber çalışarak hedeflediğimiz noktalara varacağız. Beşiktaş camiası her zaman söylüyorum; birlik, beraberlik içinde olduğu zamanlarda Beşiktaş'ın başarısı kaçınılmaz olur. İlgilerinden, oylarına sahip çıktıkları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok daha iyi bir Beşiktaş göreceklerini söyleyebilirim. Önümüzde bu sezonla beraber bir sezon daha var. İnşallah görev süremizin sonuna geldiğimizde hedeflediğimiz her şeyi yerine getirmiş olarak tekrar camianın karşısına çıkarız." diye konuştu.

Beşiktaş taraftarına "destek" çağrısında bulunan Adalı, "Desteklerine devam etsinler. Onların desteği zaten içerideki maçlarda takımı ateşliyor. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum, var olsunlar. Desteklerini esirgemesinler. İşlerin iyi günü de var, kötü günü de var. Yeter ki bize inanmaya, bu futbolcu topluluğuna inanmaya, teknik heyete inanmaya devam etsinler. Sonucun inşallah iyi olduğunu beraber göreceğiz." dedi.

Beşiktaş yönetimi

"İNŞALLAH TÜRK FUTBOLU İÇİN İYİ KARARLAR ALINIR"

Serdal Adalı, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"TFF salı günü herhalde olağanüstü toplanıyormuş. Salı'ya kadar bekleyeceğiz. Şimdiden bir şey söylemenin manası yok. Ama keşke hani o bir sene önceden beri söylediğim, yaptığımız uyarıları biz yapmamış olsaydık da şu sonucu görmeseydik. Bu benim beklediğim bir şeydi. Maalesef kötü giden bir şeyleri zorladığınız müddetçe daha da kötüye gidiyor. Eğer ben her konuştuğumda da bu sadece Beşiktaş için değil, her zaman söylerim; Türk futbolu ve diğer takımların düşüncelerini, onların yaşadıklarını da anlatmaya çalıştım. İnşallah Türk futbolu için iyi kararlar alınır. Türk insanının, Türk halkının başka bir zevki yok, keyifle maçları izlemeye devam ederler. Bu konuda da devletimiz, hükümetimiz, bakanlarımız, bakanlığımız gerekeni yapıyorlar. Sabırla bekleyeceğiz, çıkan sonucu göreceğiz."

Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan ile gündemle ilgili telefon görüşmesi yaptığını dile getiren Adalı, "Bazı kulüp başkanlarımız İstanbul'da yoktu, yurt dışındaydı. Tahmin ediyorum yarın sabah tekrar bir telefon trafiği yaparız. Salı'dan önce olabilir, sonra olabilir. Kulüpler Birliği olarak da bu konuda tüm kulüplerimizin fikirlerini, düşüncelerini bir noktaya getirip o kararı vermiş oluruz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş yönetimi

"TEMİZLİK YAPILDIKTAN SONRA TÜRK FUTBOLU ÇOK ŞEY KAZANIR"

"Gerekirse ara verelim. 1 hafta, 10 gün, 2 hafta ne kadarsa... Bu işi, başlanılan temizlik harekatı sonuçlanana kadar da ligler başlamasın." diyen siyah-beyazlı kulübün başkanı, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Görevini iyi yapan hakemlerimiz var, onların da psikolojisini düşünmek lazım. Bu kadar hadiseden sonra ne kadar isteseler de bu psikolojiyle nasıl görev yapacaklar? Geçen gün de söyledim, gerekiyorsa 1 hafta sonra başlar, 2 hafta sonra başlar. Bir şey kaybetmeyiz ama temizlik yapıldıktan sonra Türk futbolu çok şey kazanır. Onun için çok aceleye getirilmesini doğru bulmuyorum. Çok da aceleye getirildiğini de düşünmüyorum."

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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