Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ilk transferine kavuşuyor: İstanbul'a geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, uzun süredir gündeminde yer alan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Vaclav Cerny için Wolfsburg ile anlaşma sağladı.

Beşiktaş, uzun süredir gündeminde yer alan Çek orta saha Vaclav Cerny transferinde mutlu sona ulaştı.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Sporx'te yer alan habere göre; siyah beyazlılar, Cerny transferi için Alman kulübü Wolfsburg ile anlaşma sağladı. Beşiktaş, Çek futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Vaclav Cerny'nin transferini tamamlamak için bu gece (pazartesi) İstanbul'da olması bekleniyor. 

MALİYETİ BELLİ OLDU

Vaclav Cerny için 6-7 milyon euro civarında bonservis ödemesi beklenen Beşiktaş, bonservis bedelini 2029 yılına dek taksitler halinde ödeyecek. 

GEÇEN SEZONU İSKOÇYA'DA TAMAMLADI

Geride kalan sezonu Rangers'ta kiralık olarak geçiren Cerny, İskoç temsilcisinde çıktığı 52 maçta 18 gol attı ve 9 asist yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

