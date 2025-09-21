Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş'ta sıkıntı büyük! Sergen Yalçın'ın keyfi kaçtı

Beşiktaş'ta sıkıntı büyük! Sergen Yalçın'ın keyfi kaçtı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;ta sıkıntı büyük! Sergen Yalçın&#039;ın keyfi kaçtı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni transferlerden sekizi forma giyemeyecek, iki oyuncu da sakat. Sergen Yalçın ve ekibi endişeli.

MURAD TAMER - Zorlu Göztepe deplasmanından 3-0’lık mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş’ta moraller oldukça bozuk. Henüz dördüncü maçta ikinci yenilgisini yaşayan siyah beyazlılar, zirveden Eylül ayında uzaklaşmaya başladı. Takımın başında çıktığı üçüncü maçta ikinci mağlubiyeti görünce Sergen Yalçın’ın da keyfi kaçtı.

Tecrübeli teknik adamı şu anda daha da sıkıntıya sokan durum ise Kayserispor deplasmanına çok önemli eksiklerle çıkılacak olması. 

10 EKSİK VAR

UEFA Konferans Ligi’nde St. Patrick’s takımıyla oynanan maç sebebiyle Kayserispor karşılaşması ertelenmişti. Erteleme tarihinden sonra yapılan transferler kural gereği kadroya giremiyor.

Siyah beyazlılarda, Kayserispor deplasmanına çıkamayacak sekiz yeni transfer şöyle: Gökhan Sazdağı, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Taylan Bulut, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Cengiz Ünder ve Jota Silva.

Salih Uçan ve Mustafa Hekimoğlu da sakatlıklar sebebiyle forma giyemeyecek.

NDİDİ GERİ DÖNDÜ

İzmir’den yenilgiyle dönen siyah beyazlılar dünü idman yaparak geçirdi. Sakatlığın atlatan Wilfred Ndidi, takımla çalışmalara başladı.

KÖTÜ PLANLAMA: SOL KANAT YOK!

Beşiktaş’ın 10 eksikle çıkacağı Kayserispor maçı öncesinde en büyük sıkıntı sol kanatta yaşanıyor. Siyah beyazlıların kadrosunda daha önce sol kanatta görev yapmış bir oyuncu bile yok. Emirhan Topçu’nun sol bekte, Jurasek’in sol açıkta forma giyebileceği öğrenildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İsrail, Suriye’nin petrolüne göz dikti! Hedef, Tel Aviv'i enerji koridoru yapmak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
UEFA oylama yapacak: İsrail tüm turnuvalardan men edilebilir - Sporİsrail tüm turnuvalardan men edilebilirKenan Yıldız'lı Juventus'a Verona engeli! - SporKenan Yıldız'lı Juventus'a Verona engeli!Trabzon eriyor! Son üç maçta yedi puan kaybetti - SporTrabzon eriyor! Son üç maçta yedi puan kaybettiMourinho'dan farklı başlangıç! Benfica ile ilk maçına çıktı - SporMourinho'dan farklı başlangıç!Ali Koç: Bu sene öyle ya da böyle şampiyon olacağız - Spor"Bu sene öyle ya da böyle şampiyon olacağız"Real Madrid doludizgin: Espanyol’a 2 golle geçit yok - SporReal Madrid doludizgin: Espanyol’a 2 golle geçit yok
Sonraki Haber Yükleniyor...