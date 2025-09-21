Beşiktaş'ta sıkıntı büyük! Sergen Yalçın'ın keyfi kaçtı

MURAD TAMER - Zorlu Göztepe deplasmanından 3-0’lık mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş’ta moraller oldukça bozuk. Henüz dördüncü maçta ikinci yenilgisini yaşayan siyah beyazlılar, zirveden Eylül ayında uzaklaşmaya başladı. Takımın başında çıktığı üçüncü maçta ikinci mağlubiyeti görünce Sergen Yalçın’ın da keyfi kaçtı.

Tecrübeli teknik adamı şu anda daha da sıkıntıya sokan durum ise Kayserispor deplasmanına çok önemli eksiklerle çıkılacak olması.

10 EKSİK VAR

UEFA Konferans Ligi’nde St. Patrick’s takımıyla oynanan maç sebebiyle Kayserispor karşılaşması ertelenmişti. Erteleme tarihinden sonra yapılan transferler kural gereği kadroya giremiyor.

Siyah beyazlılarda, Kayserispor deplasmanına çıkamayacak sekiz yeni transfer şöyle: Gökhan Sazdağı, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Taylan Bulut, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Cengiz Ünder ve Jota Silva.

Salih Uçan ve Mustafa Hekimoğlu da sakatlıklar sebebiyle forma giyemeyecek.

NDİDİ GERİ DÖNDÜ

İzmir’den yenilgiyle dönen siyah beyazlılar dünü idman yaparak geçirdi. Sakatlığın atlatan Wilfred Ndidi, takımla çalışmalara başladı.

KÖTÜ PLANLAMA: SOL KANAT YOK!

Beşiktaş’ın 10 eksikle çıkacağı Kayserispor maçı öncesinde en büyük sıkıntı sol kanatta yaşanıyor. Siyah beyazlıların kadrosunda daha önce sol kanatta görev yapmış bir oyuncu bile yok. Emirhan Topçu’nun sol bekte, Jurasek’in sol açıkta forma giyebileceği öğrenildi.