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Beşiktaş'ta yolcular belli oldu! Yeni sezon kadro planlaması ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;ta yolcular belli oldu! Yeni sezon kadro planlaması ortaya çıktı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta yeni sezon kadro planlaması şekillenmeye başladı. Siyah-beyazlı ekipte gelecek sezon takımdan ayrılacak isimler belli oldu.

Bu sezon beklenilen performansın uzağında kalan Beşiktaş'ta, yeni sezon kadro planlama çalışmaları başladı. Siyah-beyazlı takımda, gelecek sezonda yolların ayrılacağı isimler ortaya çıkmaya başladı. 

10 YABANCI FUTBOLCU BELLİ OLDU

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; 10 yabancı futbolcuyla yollar ayrılacak.

Sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan isimlerden Umut Meraş ve Utku Yuvakuran'ın mukaveleleri yenilenmeyecek. Cenk Tosun ve Salih Uçan ile ilgili de sezon bittikten sonra karar verilecek.

Beşiktaş'ta yolcular belli oldu! Yeni sezon kadro planlaması ortaya çıktı - 1. Resim

TRANSFER HEDEFLERİ BELLİ OLDU

Beşiktaş'ta transferi kararlaştırılan mevkiler ise defans, orta saha, kanat forvet ve santrfor oldu.

Kartal yeni sezonda 2 stoper, 2 orta saha, 1 kanat forvet ve 1 de santrfor alacak. 

Bu 6 transfer de ilk 11'de oynayacak seviyede olacak ve 4'ü yabancılardan oluşacak. Ayrıca gurbetçiler ve yerli alternatif isimlerle kadro zenginleştirilecek.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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