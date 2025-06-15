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Beşiktaş'tan Anguissa atağı! Solskjaer devrede, teklif güncellendi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş&#039;tan Anguissa atağı! Solskjaer devrede, teklif güncellendi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Orta sahaya yıldız takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Napoli’nin Kamerunlu yıldızı Frank Zambo Anguissa için teklifini yükseltti. Solskjaer bizzat devreye girdi, transferin fitili ateşlendi.

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş, orta sahada hedef büyüttü. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in direktifleri doğrultusunda rotasını Serie A'ya çeviren siyah-beyazlılar, Napoli'nin yıldızı Frank Zambo Anguissa'yı kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

Beşiktaş'tan Anguissa atağı! Solskjaer devrede, teklif güncellendi - 1. Resim

İlk etapta Napoli'ye 10 milyon euro öneren Kartal, İtalyan kulübünden gelen olumsuz cevap üzerine teklifini revize etti. Beşiktaş'ın yeni önerisi 14 milyon euro bonservis + 4 milyon euro bonus şeklinde oldu.

Beşiktaş'tan Anguissa atağı! Solskjaer devrede, teklif güncellendi - 2. Resim

Norveçli teknik adam Solskjaer'in, yıldız oyuncuyu bizzat arayarak projeyi anlattığı ve Anguissa'nın Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi. 

Geride kalan sezonda Napoli formasıyla 37 resmi maça çıkan Kamerunlu orta saha, 6 gol ve 5 asistlik katkı verdi. Anguissa'nın, kulübüyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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