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Beşiktaş'tan genç yıldız atağı: Mahmudu Bajo radarda

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş&#039;tan genç yıldız atağı: Mahmudu Bajo radarda
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Siyah-beyazlılar, Slovakya Süper Ligi ekiplerinden Dunajska Streda'da forma giyen Mahmudu Bajo'yu yakın takibe aldı. İlk temaslar gerçekleştirildi.

Yeni sezon hazırlıklarına erken başlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Orta saha hattını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, Slovakya Süper Ligi ekiplerinden Dunajska Streda'nın 20 yaşındaki genç yeteneği Mahmudu Bajo'yu yakın takibe aldı.

Beşiktaş'tan genç yıldız atağı: Mahmudu Bajo radarda - 1. Resim

Sercan Dikme'nin haberine göre, Beşiktaş'ın futbolcu izleme ekibi, Gambiyalı oyuncuyu sezon boyunca detaylı şekilde izledi. Beşiktaş Futbol A.Ş. yetkilisi Eduard Graf'ın, Slovak kulübüyle ilk teması kurduğu ve Bajo'nun transfer durumu hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

Beşiktaş'tan genç yıldız atağı: Mahmudu Bajo radarda - 2. Resim

Dunajska Streda'nın, genç orta saha oyuncusu için 3 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ve sonraki satıştan da pay istediği ifade edildi. 

Beşiktaş'tan genç yıldız atağı: Mahmudu Bajo radarda - 3. Resim

20 yaşındaki Mahmudu Bajo, bu sezon Slovakya ekibiyle 31 maça çıkarken, ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekti. 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Bajo'nun güncel piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösteriliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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