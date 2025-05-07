Beşiktaş'tan genç yıldız atağı: Mahmudu Bajo radarda

Siyah-beyazlılar, Slovakya Süper Ligi ekiplerinden Dunajska Streda'da forma giyen Mahmudu Bajo'yu yakın takibe aldı. İlk temaslar gerçekleştirildi.

Yeni sezon hazırlıklarına erken başlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Orta saha hattını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, Slovakya Süper Ligi ekiplerinden Dunajska Streda'nın 20 yaşındaki genç yeteneği Mahmudu Bajo'yu yakın takibe aldı.

Sercan Dikme'nin haberine göre, Beşiktaş'ın futbolcu izleme ekibi, Gambiyalı oyuncuyu sezon boyunca detaylı şekilde izledi. Beşiktaş Futbol A.Ş. yetkilisi Eduard Graf'ın, Slovak kulübüyle ilk teması kurduğu ve Bajo'nun transfer durumu hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

Dunajska Streda'nın, genç orta saha oyuncusu için 3 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ve sonraki satıştan da pay istediği ifade edildi.

20 yaşındaki Mahmudu Bajo, bu sezon Slovakya ekibiyle 31 maça çıkarken, ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekti. 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Bajo'nun güncel piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösteriliyor.