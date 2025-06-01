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Beşiktaş'tan Patrick Berg hamlesi! Bodo Glimt 9 milyon eurodan kapıyı açtı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş&#039;tan Patrick Berg hamlesi! Bodo Glimt 9 milyon eurodan kapıyı açtı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer’in isteği doğrultusunda Bodo Glimt’in kaptanı Patrick Berg’i kadrosuna katmak için harekete geçti. Norveç ekibi, 9 milyon euro bonservis talep ediyor.

Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in raporu doğrultusunda Norveçli ön libero Patrick Berg listeye alındı.

Beşiktaş'tan Patrick Berg hamlesi! Bodo Glimt 9 milyon eurodan kapıyı açtı - 1. Resim

Bodo Glimt’in kaptanı olan Berg, kulübünden ayrılmak istiyor. Solskjaer'in de vatandaşının transfer edilmesi yönünde yönetime rapor verdiği öğrenildi.

Beşiktaş, 26 yaşındaki futbolcu için Norveç ekibiyle ilk teması kurdu. Bodo Glimt ise Patrick Berg için kapıyı 9 milyon eurodan açtı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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