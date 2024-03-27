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Haberler > Spor > Beşiktaş'tan TFF'ye eleştiriye tahammül tepkisi! Semih Kılıçsoy savunması pahalıya patladı

Beşiktaş'tan TFF'ye eleştiriye tahammül tepkisi! Semih Kılıçsoy savunması pahalıya patladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;tan TFF&#039;ye eleştiriye tahammül tepkisi! Semih Kılıçsoy savunması pahalıya patladı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, ikinci başkanı Hüseyin Yücel'in PFDK'ya sevk edilmesinin ardından açıklama yaptı. Hüseyin Yücel, Semih Kılıçsoy'un Ümit Milli Takım'a gönderilmesinin ardından federasyonu eleştiren açıklamalar yapmıştı.

Beşiktaş Kulübü, PFDK'ye sevk edilen kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel için TFF'ye tepki gösterdiği bir açıklama yaptı.

ELEŞTİRİYE TAHAMMÜL VURGUSU

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ülke futbolunu en ufak bir eleştirel açıklamaya tahammül göstermeden sürekli para cezaları vererek, oyuna katkı sağlayan gönüllülerin tüm eleştiri haklarını bu vesileyle kısıtlayarak yönetmeye çalışan TFF yeni sevkleri açıkladı!

Beşiktaş'tan TFF'ye eleştiriye tahammül tepkisi! Semih Kılıçsoy savunması pahalıya patladı - 1. Resim

Buna göre TFF, İkinci Başkanımız Hüseyin Yücel'i X hesabından, Profesyonel futbolcumuz Semih Kılıçsoy'un A Milli takımdan Ümit Milli takıma gönderilmesiyle ilgili yaptığı açıklama nedeniyle PFDK'ya sevk etti." ifadeleri kullanıldı.

HÜSEYİN YÜCEL NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, sosyal medya hesabından Semih Kılıçsoy'un A Milli Takım kadrosundan çıkarılmasıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ay-Yıldızlı Beşiktaş armasını göğsünde başarıyla taşıyan Semih Kılıçsoy, sadece camiamızın değil Türkiye’nin gururudur.

Mantığa aykırı hiçbir karar onu ve bizleri yolumuzdan döndüremez. Nereden gelirse gelsin Beşiktaş’a ve futbolcularımıza yönelik her türlü engel ve art niyetli eylemlere karşı biz buradayız.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun aba altından sopa gösteren, genç bir sporcunun kariyerini hiçe sayan karanlık zihniyetinin karşısında dimdik tek vücut olarak duracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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