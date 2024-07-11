Bir dönem Barcelona'da oynuyordu! 'Demir Çocuk' Trendyol 1. Lig'e transfer oldu

Trendyol 1.Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Fenerbahçe'den Emre Demir'i kadrosuna kattı. Genç futbolcu Sakaryaspor'da kiralık olarak forma giyecek.

Bir dönem büyük umutlarla Barcelona'ya transfer olan Emre Demir, Fenerbahçe'den Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor'a transfer oldu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

1. Lig ekibi Sakaryaspor, Emre Demir'i renklerine bağladığını açıkladı. Körfez ekibinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Demir Çocuk artık yeşil-siyah" ifadeleri kullanıldı.