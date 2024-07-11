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Bir dönem Barcelona'da oynuyordu! 'Demir Çocuk' Trendyol 1. Lig'e transfer oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bir dönem Barcelona&#039;da oynuyordu! &#039;Demir Çocuk&#039; Trendyol 1. Lig&#039;e transfer oldu
Emre Demir, Sakaryaspor, Transfer, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol 1.Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Fenerbahçe'den Emre Demir'i kadrosuna kattı. Genç futbolcu Sakaryaspor'da kiralık olarak forma giyecek.

Bir dönem büyük umutlarla Barcelona'ya transfer olan Emre Demir, Fenerbahçe'den Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor'a transfer oldu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

1. Lig ekibi Sakaryaspor, Emre Demir'i renklerine bağladığını açıkladı. Körfez ekibinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Demir Çocuk artık yeşil-siyah" ifadeleri kullanıldı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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