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Boluspor'dan muhteşem geri dönüş! Yarı finale yükseldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Boluspor&#039;dan muhteşem geri dönüş! Yarı finale yükseldi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol 1. Lig play-off çeyrek finalinde İstanbulspor'u 2-1 mağlup eden Boluspor, yarı finalde Bandırmaspor'un rakibi oldu. Mücadelede geriden gelen Boluspor, galibiyetle adını yarı finale yazdırdı.

Trendyol 1. Lig play-off çeyrek finalinde İstanbulspor ile Boluspor karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede, geriye düşmesine rağmen 2-1'lik skorla galip gelen Boluspor, yarı finale yükselmeyi başardı.

İstanbulspor'un tek golünü, 49 dakikada Özcan Şahan kaydetti. Boluspor'a galibiyeti getiren goller ise 57. dakikada Khouma Babacar ve Florent Hasani'den geldi. 

Boluspor'dan muhteşem geri dönüş! Yarı finale yükseldi - 1. Resim

Bu sonuçla birlikte adını play-off yarı finaline yazdıran Boluspor, Erzurumspor FK'yi 2-0'la geçen Bandırmaspor ile 19 Mayıs'ta kozlarını paylaşacak. 

Finale yükselen takım, 29 Mayıs'ta Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Finalde mutlu sona ulaşan takım ise Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig'e yükselen son takım olacak. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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