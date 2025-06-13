Boluspor'un yeni başkanı Mahmut Alan oldu!

Boluspor Kulübünün olağan genel kurulunda başkanlığa Mahmut Alan seçildi. Bolu Belediyesi Nikah Salonu'ndaki kongrede, tek listeyle seçime gidildi.

Eski kulüp yönetiminin, yönetim kurulu, denetim kurulu ve mali durum raporlarının okunmasının ardından mevcut başkan Savaş Abak, konuşma yaptı.

Yönetimi devraldıktan sonraki çalışmalar hakkında bilgi veren Abak, zorluklara karşın Boluspor'un son 2 sezon play-off oynamasını sağladıklarını söyledi.

Abak, özellikle stadı olmayan ve hak ettiği desteği görmeyen Boluspor başkanlığından ayrılmak istediğini kaydetti.

Yapılan açık oylamada, Mahmut Alan başkanlığındaki yönetim kurulu göreve getirildi.

"KENDİMİZİ YAKMAYA GELDİK"

Alan, yaptığı açıklamada, Savaş Abak'ın kulübün durumunu çok güzel özetlediğini ifade etti.

Savaş Abak'ın yalnız bırakılmasının kendisini üzdüğü dile getiren Alan, "Ben bu işi yapacak son kişiyim ama Boluspor'un kayyuma gitmesi, ulusal basında akşam haberlerinde 'Boluspor'a kayyum atandı' denmesi hiç borcu olmayan bir kulübün, 1965 yılından bu yana şanla şerefle gelmiş o kadar futbolcu yetiştirmiş, o kadar insan yetiştirmiş, Türkiye'ye damga vurmuş bir kulübün kayyuma bırakılması kadar şaşkınlık, hayret verici bir şey olamaz." diye konuştu.

Alan, yeni yönetime destek çıkılması gerektiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Yeni başkan olarak Boluspor'a sahip çıkmayanlara çok nazik davranmam. Kulüp olarak nazik bir açıklama yapmam, onları yıkayıp yağlamam. Boluspor'a yardım etmeyen Bolu'yu sevmez. Bakanlığa da gideceğiz. Esnafa da gideceğiz. Ben o kapıya gittiğimde kendi adıma değil Boluspor adına gideceğim. Eğer Boluspor'a ihanet eden olursa o kapıda ben gereğini yaparım. Bolu halkına şikayet ederim. Bolu taraftarına şikayet ederim. Bolu taraftarı için Boluspor için kendimizi yakmaya geldik. Ne gerekiyorsa da yapacağız."

Kongreye, kulübün eski başkanları, eski belediye başkanı Yüksel Ceylan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, delegeler ve taraftarlar katıldı.