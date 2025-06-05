Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Branco'nun yerini Almanya'dan genç bir Türk dolduracak! Yeni futbol aklı Özek!

Branco'nun yerini Almanya'dan genç bir Türk dolduracak! Yeni futbol aklı Özek!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Branco&#039;nun yerini Almanya&#039;dan genç bir Türk dolduracak! Yeni futbol aklı Özek!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Mario Branco’nun boşalttığı futbol direktörlüğü koltuğunu Devin Özek’e teslim etti. Leverkusen’in yapılanmasında önemli bir rol oynayan 30 yaşındaki Özek transferi yönlendirecek.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Her sezon olduğu gibi yeniden yapılanma kararı alan Başkan Ali Koç, bu sefer operasyona en tepeden başladı. Sarı lacivertliler, Mario Branco’nun yerine futbol direktörlüğüne Devin Özek’i getirdi. Henüz Branco’yla yolları resmî olarak ayırmadan Devin Özek’le temasa geçen Fenerbahçe, online görüşmelerin ardından anlaştığı 30 yaşındaki ismi imza için İstanbul’a davet etti. Devin Özek, Branco’nun yardımcılığını yapan Okan Özkan’la birlikte çalışacak. Yeni sezon yapılanmasını inşa edecek ikilinin operasyonu ortak yürütürken, farklı ünvanlara sahip olacak.

Branco'nun yerini Almanya'dan genç bir Türk dolduracak! Yeni futbol aklı Özek! - 1. Resim

GENÇ AMA TECRÜBELİ

Alman bir anne ile Türk bir babanın çocuğu olan Devin Özek, henüz 30 yaşında olmasına rağmen kariyer basamaklarını hızlı çıkan bir isim. 2017’de scout ve futbol kariyer yöneticisi olarak iş hayatına atılan Özek, 2021’de Bayer Leverkusen’in kapısından girdi. Scout olarak göreve başlayan, Devin Özek, 202’de sportif direktör Simon Rolfes’in yardımcılığını üslendi. Özek, Xabi Alonso’nun Leverkusen’e geliş sürecinde ve takımın Bundesliga şampiyonluğuna ulaşmasında önemli rol oynayan isimlerden biri olarak kabul ediliyor

Devin Özek, Ali Koç döneminin 4. sportif direktörü olacak. Yola Damien Comolli’yle çıkan Koç, daha sonra Emre Belözoğlu ve Mario Branco ile çalışmıştı.

Branco'nun yerini Almanya'dan genç bir Türk dolduracak! Yeni futbol aklı Özek! - 2. Resim

EN-NESYRİ FİRAR EDECEK!

Fenerbahçe’nin gol makinesi Youssef En-Nesyri, Türkiye’de kalmak istemiyor. Attığı 30 gole rağmen taraftar tepkisinden kaçamayan Faslı yıldız, yönetimden izin alarak transfer görüşmelerine başladı. Sarı lacivertliler devre arasında 30 milyon avroya satmadıkları En-Nesyri’yi şimdi bu rakamlara elden çıkartıp yeni golcü için kaynak oluşturmayı hedefliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
UEFA Uluslar Ligi’nde ilk finalist Portekiz olduCHP Genel Başkanı Özgür Özel'e neden soruşturma açıldı, tutuklanacak mı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dursun Özbek'i kızdırdı! Morata’nın ipi çekildi - SporDursun Özbek'i kızdırdı! Morata’nın ipi çekildiBeşiktaş Başkanı Serdal Adalı gelecek için müjdeyi verdi! "Kurtuluş Dikilitaş!" - SporSerdal Adalı gelecek için müjdeyi verdi!Abdülkerim Bardakçı'dan flaş açıklamalar: "İyi ki Galatasaray'a gelmişim" - SporAbdülkerim Bardakçı'dan flaş açıklamalar!UEFA Uluslar Ligi’nde ilk finalist Portekiz oldu - SporUEFA Uluslar Ligi’nde ilk finalist belli olduLionel Messi nin yeni adresini duyurdular! Dev teklif belli oldu - SporLionel Messi'nin yeni adresini duyurdular!Muslera'nın velihatı belli oldu! Emiliano Martinez adım adım Galatasaray'a! - SporMuslera'nın velihatı belli oldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...