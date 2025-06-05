Branco'nun yerini Almanya'dan genç bir Türk dolduracak! Yeni futbol aklı Özek!

Fenerbahçe, Mario Branco’nun boşalttığı futbol direktörlüğü koltuğunu Devin Özek’e teslim etti. Leverkusen’in yapılanmasında önemli bir rol oynayan 30 yaşındaki Özek transferi yönlendirecek.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Her sezon olduğu gibi yeniden yapılanma kararı alan Başkan Ali Koç, bu sefer operasyona en tepeden başladı. Sarı lacivertliler, Mario Branco’nun yerine futbol direktörlüğüne Devin Özek’i getirdi. Henüz Branco’yla yolları resmî olarak ayırmadan Devin Özek’le temasa geçen Fenerbahçe, online görüşmelerin ardından anlaştığı 30 yaşındaki ismi imza için İstanbul’a davet etti. Devin Özek, Branco’nun yardımcılığını yapan Okan Özkan’la birlikte çalışacak. Yeni sezon yapılanmasını inşa edecek ikilinin operasyonu ortak yürütürken, farklı ünvanlara sahip olacak.

GENÇ AMA TECRÜBELİ

Alman bir anne ile Türk bir babanın çocuğu olan Devin Özek, henüz 30 yaşında olmasına rağmen kariyer basamaklarını hızlı çıkan bir isim. 2017’de scout ve futbol kariyer yöneticisi olarak iş hayatına atılan Özek, 2021’de Bayer Leverkusen’in kapısından girdi. Scout olarak göreve başlayan, Devin Özek, 202’de sportif direktör Simon Rolfes’in yardımcılığını üslendi. Özek, Xabi Alonso’nun Leverkusen’e geliş sürecinde ve takımın Bundesliga şampiyonluğuna ulaşmasında önemli rol oynayan isimlerden biri olarak kabul ediliyor

Devin Özek, Ali Koç döneminin 4. sportif direktörü olacak. Yola Damien Comolli’yle çıkan Koç, daha sonra Emre Belözoğlu ve Mario Branco ile çalışmıştı.

EN-NESYRİ FİRAR EDECEK!

Fenerbahçe’nin gol makinesi Youssef En-Nesyri, Türkiye’de kalmak istemiyor. Attığı 30 gole rağmen taraftar tepkisinden kaçamayan Faslı yıldız, yönetimden izin alarak transfer görüşmelerine başladı. Sarı lacivertliler devre arasında 30 milyon avroya satmadıkları En-Nesyri’yi şimdi bu rakamlara elden çıkartıp yeni golcü için kaynak oluşturmayı hedefliyor.