Burak Yılmaz'dan Beşiktaş günleri hakkında açıklama! 'Satırlar dolusu özür mesajı attı'

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Beşiktaş günleri hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Beşiktaş'ta kaotik bir ortam vardı diyen Yılmaz, "Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Bailly bana satırlar dolusu attığı özür mesajı attı." ifadelerini kullandı.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Kayserispor'da Teknik Direktör Burak Yılmaz açıklamalar yaptı. beIN Sports'un sorularını cevaplayan Yılmaz, Beşiktaş günleri hakkında konuştu.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Transfer tahtası kapalı olduğu için kadrosuna yeni bir isim kazandırmayan Kayserispor'un çalışmalarına değinen Burak Yılmaz, Mehdi Bourabia'yla yeniden anlaştıklarını belirtti.

Burak Yılmaz, "Transfer tahtamız kapalı diye biz bırakıp gitmeyeceğiz. Ama her oyuncuyu da kadromuzda tutmamız gerektiğini söyledim. Mehdi Bourabia bizimle devam edecek. En genç salı burada olacak. Kartal Kayra istediğim bir oyuncu. Çok özel bir oyuncu. Devam etmek istiyoruz. Yurt dışı isteği var. Eğer yurt dışı olmazsa Kayserispor'da oynayacağına dair sözü var." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN VE ŞENOL HOCA İSTİŞARE ETMİŞ

Beşiktaş'ta görev aldığı dönem ve milli takım teklifiyle ilgili Burak Yılmaz, "Antrenörlük serüvenime futbol kariyerimde en önemli yeri olan Şenol hocamla başladım. İyi bir transfer dönemi geçirmedik ve bu da taraftarlarımızın tepkisine yol açtı. Önce Şenol hoca görevi bıraktı, sonra yönetim seçim kararı aldı. Şenol hoca ayrılırken başkanla istişare ederek benim göreve devam etmemin iyi olacağı kararını almışlar." açıklamasında bulundu.

BEŞİKTAŞ'TA KAOTİK ORTAM VARDI

Burak Yılmaz sözlerine şöyle devam etti, "Futbolculardan da başkana pozitif söylemler gelince, benden en azından seçime kadar elimi taşın altına koymam istendi. Milli takımdan teklif almıştım ve Vincenzo Montella'nın yardımcısı olacaktım. Mantık olarak oraya gitmem gerekiyordu çünkü Beşiktaş'ta çok kaotik bir ortam vardı. Ancak ben mantığımla değil duygularımla hareket ettim. Yine olsa yine öyle yaparım. Sonrasında kendi isteğimle görevimden ayrıldım."

SATIRLAR DOLUSU ÖZÜR MESAJI ATTI

Eric Bailly içinse Burak Yılmaz şu ifadeleri kullandı, "En çok eleştirildiğim konu Bailly konusu. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Bailly bana satırlar dolusu attığı özür mesajı attı. Çok güzel sözler söyledi."