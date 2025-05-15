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Bursaspor'dan savunmaya takviye! Alperen Babacan imzayı attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bursaspor&#039;dan savunmaya takviye! Alperen Babacan imzayı attı
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursaspor, savunma oyuncusu Alperen Babacan'ı kadrosuna kattı. Gençlerbirliği ile şampiyonluk yaşayan tecrübeli isim, stoper ve sağ bekte görev yapabiliyor.

Bursaspor Kulübü, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla Gençlerbirliği ile şampiyonluk yaşayan Alperen Babacan'ın transferini duyurdu. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleşen imza törenine, yeni transfer Alperen Babacan'ın yanı sıra Futbol Şubesi Sorumlusu Coşkun Yavuz ve İdari Menajer Furkan Akın da katıldı. Hem stoper hem de sağ bek mevkilerinde görev yapabilen 1997 doğumlu futbolcu, tecrübesiyle savunma hattına önemli katkı sağlaması beklenen isimler arasında yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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