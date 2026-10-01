Büyük plan yıllar sonra açıklandı! Ali Koç'tan peş peşe 'Melissa Vargas' telefonu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncusu Melissa Vargas'ın Nisan 2021'de Türk vatandaşlığa geçiş sürecinde yaşanan olay gün yüzüne çıktı. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Küba asıllı oyuncunun Türk statüsünde oynayacağını basından öğrenen dönemin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile aralarında geçen konuşmayı anlattı.

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TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2021 yılında Fenerbahçe'de başkanlık koltuğunda oturan Ali Koç'un kendisini arayarak, "Bizim oyuncumuzu Türk yapmışsınız, kulüp olarak haberimiz yok" diye sitem ettiğini paylaştı. Sarı-lacivertli kulübün başkanı ile aralarında geçen konuşmayı anlatan Türk voleybolunun bir numaralı ismi, Melissa Vargas planının perde arkasına ışık tuttu.

Mehmet Akif Üstündağ, Voleybol Milletler Ligi şampiyonluğu sonrası "Bu çocuklara sahip çıktığımız sürece daha büyük başarılara imza atacaklardır" dedi.

"SENİN ANTRENÖRÜN TERZİC"

Gazeteci Adem Metan'ın programına konuk olan Üstündağ, "Vargas'ın Türk vatandaşlığı medyada haber oldu. Sayın Ali Koç aradı, 'Bizi oyuncumuzu Türk yapmışsınız, kulüp olarak haberimiz yok' dedi. 'Tabii ki olmayacak sayın başkan, bana teşekkür etmelisin' karşılığını verdim. Türk vatandaşlığına geçtiği anda kulübünde hemen bu statüde oynayabiliyor. 'Bu size büyük bir kıyak oldu' dedim. Önce anlamadı, 'Kulüp olarak haberimiz olsaydı iyi olurdu' dedi. Olmaz, neden olmaz? Senin antrenörün Zoran Terzic" ifadelerini kullandı.

Sırbistan Başantrenörü Zoran Terzic, Türkiye'nin 3-0 kazanarak 2026 Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldiği maçta, sık sık hakeme itirazı sebebiyle taraftarlardan tepki görmüştü.

"BÜTÜN PLAN ALTÜST OLURDU"

Koç'un 10 dakika sonra tekrar kendisini aradığını dile getiren TVF Başkanı, "Terzic nereli, Sırp. Sırbistan Milli Takımı'nı çalıştırıyor. Ben bunu haber verebilir miyim ya! Kulübe haber versem Terzic de duyacak. Bizim bütün plan alt üst olacak! Önce tepkiyle söyledi, telefonu kapattı. 10 dakika sonra tekrar aradı. 'Kusura bakma. Çok haklıymışsın, tebrik ediyorum. Büyük iş başarmışsın' dedi. İşte iletişim bu" sözlerini sarf etti.

Melissa Vargas, Filenin Sultanları'nın son yıllardaki büyük başarılarında en önemli pay sahiplerinden oldu.

AVRUPA ŞAMPİYONU, MİLLETLER LİGİ ŞAMPİYONU, DÜNYA İKİNCİSİ

Fenerbahçe forması giyen 26 yaşındaki milli voleybolcu, Türkiye adına çıktığı ilk turnuva olan 2023 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşadı. 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda aynı başarıyı elde eden Vargas, 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda gümüş madalya, 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde ve 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde "MVP" (en iyi oyuncu) seçilen yıldız oyuncu, 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda hem "MVP" hem de "en iyi pasör çaprazı" seçildi.

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