Büyük tehlike kapıda! Union SG - Fenerbahçe maçı öncesi sert uyarı

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda oynanacak Union SG - Fenerbahçe maçı öncesi Belçika ekibinden taraftarlara uyarı geldi.

Belçika'da oynanacak Union SG-Fenerbahçe maçı öncesi güvenlik ekipleri harekete geçti.

7 Mart Perşembe günü yapılacak karşılaşmaya yönelik bilet ihlalleri yapan seyircilerin ağır cezalar alabileceği belirtildi.

Fenerbahçeli taraftarlara yüzde 5 oranında bilet ayrılırken, Sarı-Lacivertlilerin çok daha fazla taraftarla maça gelebileceği vurgulandı.

BİLETLERE YOĞUN İLGİ

Fenerbahçeli taraftarların maça ilgisinden dolayı biletlerin karaborsaya düştüğü ve fiyatların 400 euroya kadar çıktığı aktarıldı.

Öte yandan görevli polislerin, iki takım taraftarlarının maçta karşı karşıya gelmemesi için birçok kontrol yapacağı haber detayında yer aldı.

POLİSLERDEN KARABORSA ÖNLEMİ

Polislerin maç öncesi bilet sahiplerinin kimliklerini kontrol edeceği ve uyuşmazlık durumunda para cezasından statlara giriş yasağına kadar ağır cezalara maruz kalınabileceği belirtildi.

7 Mart Perşembe günü oynanacak Union Saint-Gilloise-Fenerbahçe maçı TSİ 23:00'de başlayacak.