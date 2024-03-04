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Dursun Özbek'in Ali Koç'a attığı en büyük transfer çalımıydı! Zaha 3 ay sonra Galatasaray'dan ayrılıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dursun Özbek&#039;in Ali Koç&#039;a attığı en büyük transfer çalımıydı! Zaha 3 ay sonra Galatasaray&#039;dan ayrılıyor
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da bir türlü kendisinden beklenen patlamayı yapamayan Fildişili yıldız Wilfried Zaha'nın sezon sonunda Aston Villa ya da West Ham'a transfer olacağı iddia edildi.

Galatasaray'daki geleceği tartışma konusu haline gelen Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Zaha'nın yazın takımdan ayrılabileceği öne sürüldü. İngiliz basınından TeamTalk'un haberine göre; birden fazla Premier Lig ekibi, Wilfried Zaha'nın durumunu takip etmeye başladı.

Dursun Özbek'in Ali Koç'a attığı en büyük transfer çalımıydı! Zaha 3 ay sonra Galatasaray'dan ayrılıyor - 1. Resim

ZAHA WEST HAM YA DA ASTON VİLLA'YA GİDEBİLİR

Haberde, Zaha ile devre arasında West Ham ve Aston Villa'nın ilgilendiği yazılırken, yıldız oyuncunun devre arasında takımdan ayrılmak istemediği ancak sezon sonunda teklifleri değerlendireceği belirtildi. 31 yaşındaki Wilfried Zaha, sarı kırmızılı forma ile çıktığı 35 maçta 10 gol attı ve 5 asistlik katkı sağladı.

Yaz ayı transfer döneminde ağabeyi Herve Zaha birçok kez Ali Koç'la masaya oturmuş, Fildişili yıldız son bir hamleyle Galatasaray'a imza atmıştı. Zaha Sarı Kırmızılı kulüpten 4 milyon 350 bin euro maaş alıyor. Beşiktaş derbisinde kadroya alınmayan Zaha'nın kemik ödemi problemi yaşadığı belirtilmişti. Antalyaspor maçından önce Zaha hakkında açıklamalarda bulunan Okan Buruk 'oyuna ilk 11'de başlamak istiyor, sonradan girdiğinde yeteri kadar verimli olamayacağını düşünüyor' ifadelerini kullanmıştı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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