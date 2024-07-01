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Can Uzun'dan Almanya'da bonservis rekoru! Yeni takımı belli oldu

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Can Uzun&#039;dan Almanya&#039;da bonservis rekoru! Yeni takımı belli oldu
Can Uzun, Eintracht Frankfurt, Nürnberg, Haber

Spor Haberleri

Milli futbolcu Can Uzun, Nürnberg'den Eintracht Frankfurt'a transfer oldu. Can Uzun için ödenecek bonservis bedeli Nürnberg'in bir oyuncudan kazanacağı en yüksek bonservis bedeli olacak.

A Milli Takım'a seçilen ancak daha sonra EURO 2024 aday kadrosundan çıkarılan Can Uzun, kamuoyunun gündeminden düşmedi. 18 yaşındaki genç yıldız Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'a transfer oldu. Frankfurt'un ödeyeceği bonservis bedeli ise Nürnberg için bir rekor.

Sky Sport Almanya'nın haberine göre; forvet oyuncusunun transferi 24 saat içinde resmileşecek.

CAN UZUN TRANSFERİ NÜRNBERG İÇİN REKOR

Frankfurt ekibinin Nürnberg'e transfer için 11 milyon Euro artı bonus maddelerle 3 milyon Euro ödeyeceği yazıldı. 11 milyon Euro'luk bedel Nürnberg tarihinin en pahalı transferi olacak. Nürnberg aynı zamanda oyuncunun sonraki satışından da yüzde 10 bedel alacak.

Düzenleyen:  - Spor
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