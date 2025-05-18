CANLI ANLATIM | Fenerbahçe - ikas Eyüpspor
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, ikas Eyüpspor'u konuk ediyor. Maçın ilk yarısı oynanıyor. Müsabakada skor: Fenerbahçe 0 - 0 ikas Eyüpspor | İşte canlı anlatım ve son dakika bilgileri...
- KADIKÖY'DE MAÇ BAŞLADI
- "İDDİAMIZI SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ"
- FENERBAHÇE - İKAS EYÜPSPOR MAÇ BİLGİLERİ
- FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
- KANARYA'DA ROTASYON
- İLK 11'LER BELLİ OLDU
18.05.2025 19:00
KADIKÖY'DE MAÇ BAŞLADI
1' Ozan Ergün maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye Eyüpspor maça başlıyor.
18.05.2025 18:26
"İDDİAMIZI SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ"
Eyüpspor Yardımcı Antrenörü Kerem Yavaş, maç öncesinde açıklamalarda bulundu:
"Rakip Fenerbahçe ise onlara karşı oynanan hiçbir oyunun kolay olacağını düşünmüyoruz. Şöyle bir gerçek var, matematiksel olarak şansları devam ediyor ama şampiyonluk yarışından son haftalarda koptu Fenerbahçe. Keza biz de ilk hedefimize çok çabuk ulaştık. İlk 5 hedefi için de işimiz zorlaştı. İki tane şansları azalmış takımın maçı olacak. İki takım da 3 puan için oynayacak."
"Kazanıp iddiamızı sonuna kadar sürdürmek istiyoruz. Fenerbahçe, dalgalı bir performans sergiledi sezon boyunca. Camianın istediği sonuçlar gelmedi ama her zaman Fenerbahçe, Fenerbahçe'dir. Bugün bizi zor bir karşılaşma bekliyor. İlk maçta iyi bir performansla 1 puan almıştık. Bugün de farklı bir Fenerbahçe beklemiyoruz. Umarım düşündüklerimiz sahaya yansıyacaktır."
18.05.2025 17:45
FENERBAHÇE - İKAS EYÜPSPOR MAÇ BİLGİLERİ
Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, Ozan Ergün yönetecek. Bersan Duran ve Samet Çiçek, maçta yardımcı hakem olarak görev yapacak.
Ligde oynadığı 33 maçta 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi alan sarı-lacivertli takım 78 puanla ikinci sırada bulunuyor.
ikas Eyüpspor'un ise 34 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 50 puanı var. Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı eflatun-sarılılar. 6. sırada yer alıyor.
Süper Lig tarihinde iki takım ilk kez bu sezon karşı karşıya geldi. Ligin ilk yarısında ikas Eyüpspor'un ev sahipliğinde oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
18.05.2025 17:44
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Sarı-lacivertli ekipte Eyüpspor maçı öncesinde 4 eksik bulunuyor.
Sakatlıkları süren Allan Saint-Maximin ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Sofyan Amrabat ve İsmail Yüksek, yarınki maçta forma giyemeyecek.
Bu oyuncuların yanı sıra ceza sınırında bulunan Fred, Djiku ve İrfan Can Kahveci de yarın oynanacak müsabakada kart görmeleri halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Atakaş Hatayspor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.
18.05.2025 17:44
KANARYA'DA ROTASYON
Ligde zirvenin 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ikas Eyüpspor karşısına rotasyonlu bir kadroyla çıkmayı planlıyor.
Portekizli çalıştırıcının, geride kalan haftalarda fazla forma şansı bulamayan isimleri yarınki maçta ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor.
18.05.2025 17:44
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Skriniar, Djiku, Oğuz, Szymanski, Fred, Kostic, Tadic, Talisca, En-Nesyri
ikas Eyüpspor: Berke, Tayfur, Robin, Claro, Umut, Stepanenko, Emre Mor, Yalçın, Prince, Umut Bozok, Thiam
Yer: İstanbul