CANLI ANLATIM | Fenerbahçe - ikas Eyüpspor

18.05.2025 19:00

1' Ozan Ergün maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye Eyüpspor maça başlıyor.

18.05.2025 18:26

Eyüpspor Yardımcı Antrenörü Kerem Yavaş, maç öncesinde açıklamalarda bulundu:

"Rakip Fenerbahçe ise onlara karşı oynanan hiçbir oyunun kolay olacağını düşünmüyoruz. Şöyle bir gerçek var, matematiksel olarak şansları devam ediyor ama şampiyonluk yarışından son haftalarda koptu Fenerbahçe. Keza biz de ilk hedefimize çok çabuk ulaştık. İlk 5 hedefi için de işimiz zorlaştı. İki tane şansları azalmış takımın maçı olacak. İki takım da 3 puan için oynayacak."

"Kazanıp iddiamızı sonuna kadar sürdürmek istiyoruz. Fenerbahçe, dalgalı bir performans sergiledi sezon boyunca. Camianın istediği sonuçlar gelmedi ama her zaman Fenerbahçe, Fenerbahçe'dir. Bugün bizi zor bir karşılaşma bekliyor. İlk maçta iyi bir performansla 1 puan almıştık. Bugün de farklı bir Fenerbahçe beklemiyoruz. Umarım düşündüklerimiz sahaya yansıyacaktır."