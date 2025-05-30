CANLI ANLATIM | Onvo Antalyaspor - Trabzonspor
Trendyol Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor, Onvo Antalyaspor deplasmanında sahaya çıkıyor. Maçın canlı anlatımı ve son dakika gelişmeleri turkiyegazetesi.com.tr'de!
- BORDO-MAVİLİ KULÜP LİGDE 6. SIRADA
- TRABZON'DA 9 EKSİK
- İLK 11'LER BELLİ OLDU
30.05.2025 19:00
BORDO-MAVİLİ KULÜP LİGDE 6. SIRADA
Bordo-mavililer, 35 maçta 12 galibiyet, 12 beraberlik, 11 mağlubiyet ile 48 puan toplayarak ligin son haftasına 7. sırada giriyor.
Ligde 6. sırada bulunan ikas Eyüpspor'un 5 puan gerisinde bulunan Karadeniz ekibi, Onvo Antalyaspor karşısında kazanarak sıralamadaki yerini korumayı amaçlıyor.
30.05.2025 19:00
TRABZON'DA 9 EKSİK
Trabzonspor'da Cham, Nwakaeme ve Mendy kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Uğurcan Çakır, Savic, Batagov, Cihan Çanak, Enis Destan ve Hüseyin Türkmen'in sakatlıkları bulunuyor.
Bordo-mavili takım, bugün kendi tesislerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra Antalya'ya gidecek.
30.05.2025 19:00
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Onvo Antalyaspor: Abdullah, Kelven, Bünamin, Safuri, Gaich, Güray, Kaluzinski, Hasan, Abdurrahim, Samudio, Veysel
Trabzonspor: M.Taha, Ali, Salih, Malheiro, Mustafa, Okay, Lundstram, Jabol, Ozan, Zubkov, Banza
Yer: Antalya