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CANLI ANLATIM

CANLI ANLATIM | Onvo Antalyaspor - Trabzonspor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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CANLI ANLATIM | Onvo Antalyaspor - Trabzonspor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor, Onvo Antalyaspor deplasmanında sahaya çıkıyor. Maçın canlı anlatımı ve son dakika gelişmeleri turkiyegazetesi.com.tr'de!

Canlı Anlatım Özeti
  • BORDO-MAVİLİ KULÜP LİGDE 6. SIRADA
  • TRABZON'DA 9 EKSİK
  • İLK 11'LER BELLİ OLDU

30.05.2025 19:00

BORDO-MAVİLİ KULÜP LİGDE 6. SIRADA

Bordo-mavililer, 35 maçta 12 galibiyet, 12 beraberlik, 11 mağlubiyet ile 48 puan toplayarak ligin son haftasına 7. sırada giriyor.

Ligde 6. sırada bulunan ikas Eyüpspor'un 5 puan gerisinde bulunan Karadeniz ekibi, Onvo Antalyaspor karşısında kazanarak sıralamadaki yerini korumayı amaçlıyor.

CANLI ANLATIM | Onvo Antalyaspor - Trabzonspor - 1. Resim

30.05.2025 19:00

TRABZON'DA 9 EKSİK

Trabzonspor'da Cham, Nwakaeme ve Mendy kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Uğurcan Çakır, Savic, Batagov, Cihan Çanak, Enis Destan ve Hüseyin Türkmen'in sakatlıkları bulunuyor.

Bordo-mavili takım, bugün kendi tesislerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra Antalya'ya gidecek.

CANLI ANLATIM | Onvo Antalyaspor - Trabzonspor - 2. Resim

30.05.2025 19:00

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Onvo Antalyaspor: Abdullah, Kelven, Bünamin, Safuri, Gaich, Güray, Kaluzinski, Hasan, Abdurrahim, Samudio, Veysel

CANLI ANLATIM | Onvo Antalyaspor - Trabzonspor - 3. Resim

Trabzonspor: M.Taha, Ali, Salih, Malheiro, Mustafa, Okay, Lundstram, Jabol, Ozan, Zubkov, Banza CANLI ANLATIM | Onvo Antalyaspor - Trabzonspor - 4. Resim

Yer: Antalya

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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