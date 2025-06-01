CANLI ANLATIM | Reeder Samsunspor - Bellona Kayserispor
Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında sahasında Bellona Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımı ve son dakika gelişmeleri turkiyegazetesi.com.tr'de!
- MAÇTAN BİLGİLER
- İLK 11'LER BELLİ OLDU
01.06.2025 17:51
MAÇTAN BİLGİLER
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Süper Lig'de çıktığı 35 maçta 18 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Samsunspor, haftaya 61 puanla 3. sırada girdi.
Ligi üçüncü sırada bitirmek isteyen Samsun ekibi, Kayserispor'u yenerek bulunduğu konumu korumayı hedefliyor.
Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Samsunspor 1-0 kazanmıştı.
01.06.2025 17:51
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Reeder Samsunspor: Okan, Satka, Rick, Bola, Zeki, Ntcham, Bennasser, Carlo, Emre, Kingsley, Marius
Bellona Kayserispor: Onurcan, Uzodimma, Kolovetsios, Attamah, Kayra, Carole, Nurettin, Baran, Ackah, Cardoso, Nazon
Yer: Samsun