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CANLI ANLATIM

CANLI ANLATIM | Reeder Samsunspor - Bellona Kayserispor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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CANLI ANLATIM | Reeder Samsunspor - Bellona Kayserispor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında sahasında Bellona Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımı ve son dakika gelişmeleri turkiyegazetesi.com.tr'de!

Canlı Anlatım Özeti
  • MAÇTAN BİLGİLER
  • İLK 11'LER BELLİ OLDU

01.06.2025 17:51

MAÇTAN BİLGİLER

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 35 maçta 18 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Samsunspor, haftaya 61 puanla 3. sırada girdi.

Ligi üçüncü sırada bitirmek isteyen Samsun ekibi, Kayserispor'u yenerek bulunduğu konumu korumayı hedefliyor.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Samsunspor 1-0 kazanmıştı.

CANLI ANLATIM | Reeder Samsunspor - Bellona Kayserispor - 1. Resim

01.06.2025 17:51

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Reeder Samsunspor: Okan, Satka, Rick, Bola, Zeki, Ntcham, Bennasser, Carlo, Emre, Kingsley, Marius

CANLI ANLATIM | Reeder Samsunspor - Bellona Kayserispor - 2. Resim

Bellona Kayserispor: Onurcan, Uzodimma, Kolovetsios, Attamah, Kayra, Carole, Nurettin, Baran, Ackah, Cardoso, Nazon

CANLI ANLATIM | Reeder Samsunspor - Bellona Kayserispor - 2. Resim

Yer: Samsun

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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