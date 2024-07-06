CANLI | Bizim çocuklar yarı final için sahaya çıkıyor! Türkiye'nin rakibi Hollanda
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım, çeyrek finalde Hollanda ile kozlarını paylaşacak. Saat 22.00'da başlayacak karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. Maçla ilgili tüm gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.
- MERİH DEMİRAL TARAFTARI SELAMLADI
- İLK 11'LER BELLİ OLDU
- HAKEM HEYETİ BELLİ OLDU
06.07.2024 21:10
MERİH DEMİRAL TARAFTARI SELAMLADI
UEFA tarafından Avusturya maçında attığı golden sonra "Bozkurt" işareti yaptığı için 2 maç cezaya çarptırılan Merih Demiral, maç öncesi taraftarları selamladı. Taraftarlar, Merih Demiral'a büyük destek verdi.
06.07.2024 20:50
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Hollanda: Verbruggen, Dumfries, Van Dijk, Ake, De Vrij, Reijnderds, Schouten, Xavi Simons, Bergwijn, Gakpo, Depay
Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler.
06.07.2024 20:37
HAKEM HEYETİ BELLİ OLDU
Hollanda ile Türkiye arasındaki karşılaşmada, Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak.
Turpin'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer olacak.
Karşılaşmada Fransız Jerome Brisard ise VAR görevini üstlenecek.
Kaynak: Türkiye Gazetesi