CANLI | Bizim çocuklar yarı final için sahaya çıkıyor! Türkiye'nin rakibi Hollanda

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 6 Temmuz 2024 20:35 - Güncelleme: 6 Temmuz 2024 21:11 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım, çeyrek finalde Hollanda ile kozlarını paylaşacak. Saat 22.00'da başlayacak karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. Maçla ilgili tüm gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.