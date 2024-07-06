Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > CANLI | Bizim çocuklar yarı final için sahaya çıkıyor! Türkiye'nin rakibi Hollanda
CANLI ANLATIM

CANLI | Bizim çocuklar yarı final için sahaya çıkıyor! Türkiye'nin rakibi Hollanda

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CANLI | Bizim çocuklar yarı final için sahaya çıkıyor! Türkiye&#039;nin rakibi Hollanda

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım, çeyrek finalde Hollanda ile kozlarını paylaşacak. Saat 22.00'da başlayacak karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. Maçla ilgili tüm gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

Canlı Anlatım Özeti
  • MERİH DEMİRAL TARAFTARI SELAMLADI
  • İLK 11'LER BELLİ OLDU
  • HAKEM HEYETİ BELLİ OLDU

06.07.2024 21:10

MERİH DEMİRAL TARAFTARI SELAMLADI

UEFA tarafından Avusturya maçında attığı golden sonra "Bozkurt" işareti yaptığı için 2 maç cezaya çarptırılan Merih Demiral, maç öncesi taraftarları selamladı. Taraftarlar, Merih Demiral'a büyük destek verdi.

06.07.2024 20:50

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, Van Dijk, Ake, De Vrij, Reijnderds, Schouten, Xavi Simons, Bergwijn, Gakpo, Depay

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler.

06.07.2024 20:37

HAKEM HEYETİ BELLİ OLDU

Hollanda ile Türkiye arasındaki karşılaşmada, Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak.

Turpin'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer olacak.

Karşılaşmada Fransız Jerome Brisard ise VAR görevini üstlenecek.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kağıthane'de yaşan genç kız aldatan sevgilisini intikam için önce dövdü sonra bıçakladıİsrail Gazze'de BM okulunu vurdu! En az 16 ölü, 50 yaralı var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Wesley Sneijder, Türkiye- Hollanda maçında hangi tarafı tuttuğunu açıkladı! 'Kalbim onlarla atıyor' - SporWesley Sneijder, Türkiye- Hollanda maçında hangi tarafı tuttuğunu açıkladı! 'Kalbim onlarla atıyor'Fenerbahçe'nin En-Nesyri için Sevilla'ya ödeyeceği bonservis bedeli belli oldu - SporFenerbahçe'nin En-Nesyri için Sevilla'ya ödeyeceği bonservis bedeli belli olduMontella'dan sürpriz karar! İşte Türkiye-Hollanda maçında muhtemelen 11'ler - SporTürkiye-Hollanda maçında muhtemelen 11'lerAlman polisinden Türk kadın ve çocuklara sert müdahale! Bazı taraftarlar gözaltına alındı - SporTürk taraftarlara gözaltı skandalıBerlin sokaklarındaki Türk taraftarlar "ev sahibi elenmedi" dedirtti - SporKim demiş ev sahibi elendi: 82 Berlin!F1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Russell'ın - SporBritanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...