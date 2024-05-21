Chelsea, Pochettino ile yollarını ayırdığını açıkladı

Chelsea Kulübü, 52 yaşındaki Arjantinli çalıştırıcı Pochettino ile yolların ayrılması konusunda karşılıklı anlaşmaya varıldığını duyurdu. Pochettino, ayrılık kararının açıklanmasının ardından açıklama yaptı.

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de Teknik Direktör Mauricio Pochettino ile yollar ayrıldı.

CHELSEA ARTIK İYİ BİR KONUMA SAHİP

Ayrılık sonrası açıklamalarda bulunan Pochettino, "Chelsea'nin sahiplerine ve sportif direktörlerine, bu futbol kulübünün tarihinin bir parçası olma fırsatını bana verdikleri için teşekkür ederim. Chelsea, artık önümüzdeki yıllarda Premier Lig'de ve Avrupa'da ilerlemeye devam etmek için iyi bir konuma sahip" ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Espanyol, Southampton, Tottenham ve Paris Saint-Germain'de görev yapan Pochettino, bu sezon başında Chelsea'nin başına geçti.