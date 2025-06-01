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Çok şükür kabus sona erdi! Fatih Tekke önümüzdeki sezonu planlıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Çok şükür kabus sona erdi! Fatih Tekke önümüzdeki sezonu planlıyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Antalya galibiyetiyle sezonu noktalayan Trabzonspor’da Fatih Tekke, “Bu sezonu unutun, önümüzdeki yıl farklı bir takım olacağız” dedi.

Trabzonspor, hayal kırıklığıyla geçen sezonu deplasmanda Antalya galibiyetiyle kapattı. Teknik direktör Fatih Tekke, hiç hatırlamak istemeyecekleri bir sezonu geride bıraktıklarını söylerken “Trabzonspor daima zirveye oynayan bir takım olmalıdır. Önümüzdeki sezon bambaşka bir takım izleteceğimize söz veriyorum. Ona göre kadro kuracağız, bunun planlarını şimdiden yapıyoruz” dedi.

Çok şükür kabus sona erdi! Fatih Tekke önümüzdeki sezonu planlıyor - 1. Resim

Bordo mavililer sezonu lider Galatasaray’ın 44 puan gerisinde yedinci sırada kapatırken, Avrupa vizesi de alamadı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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