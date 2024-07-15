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COPA America'da şampiyon Arjantin oldu, Messi tarihe geçti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
COPA America&#039;da şampiyon Arjantin oldu, Messi tarihe geçti
Conmebol, Arjantin, Lionel Messi, Haber

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Arjantin, normal süresi 0-0 tamamlanan 2024 Kupa Amerika finalinde Kolombiya'yı uzatma bölümünde 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Lionel Messi, Copa America tarihinde beşinci kez finalde oynayan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın 48. şampiyonu belli oldu.  Arjantin ile Kolombiya 40. defa karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 biten maçı, Arjantin uzatmalarda bulduğu bir gol ile aldı. 

COPA America'da şampiyon Arjantin oldu, Messi tarihe geçti - 1. Resim

MESSİ TARİH YAZDI

Arjantinli yıldız Lionel Messi, Copa America tarihinde beşinci kez finalde oynayan ilk oyuncu olarak tarihe geçti. 

İki takım arasında oynanan 39 maçın 20'sini Tangocular, 9'unu ise Kolombiya kazandı. 10 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

COPA America'da şampiyon Arjantin oldu, Messi tarihe geçti - 2. Resim

MAÇIN ÖZETİ

Florida'daki Hard Rock Stadı'nda oynanan finalin ilk yarısında Kolombiya, iyi mücadele etmesine ve birçok istatistikte daha üstün taraf olmasına rağmen soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.

İkinci yarıda iki takım da yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi ve karşılaşmanın normal süresi 0-0 berabere tamamlandı.

Uzatma bölümünde sahneye çıkan Lautaro Martinez, 112. dakikada attığı golle Arjantin'i 1-0 öne geçirdi. Giovani Lo Celso'nun tek pasında topla buluşan Martinez, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Arjantin, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı ve Copa America'nın sahibi oldu.

COPA America'da şampiyon Arjantin oldu, Messi tarihe geçti - 3. Resim

ARJANTİN, 16. ŞAMPİYONLUĞUNU ELDE ETTİ

Tangocular, Kupa Amerika'da 16. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Turnuvanın en başarılı takımı Arjantin, 1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991, 1993 ve 2021'in ardından 2024'te de kupayı müzesine götürdü.

COPA America'da şampiyon Arjantin oldu, Messi tarihe geçti - 4. Resim

MESSİ, GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Arjantin'in yıldız futbolcusu Lionel Messi, yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi. Messi, karşılaşmanın 64. dakikasında arka adalesinden sakatlandı. Üzgün bir şekilde saha kenarına gelen 37 yaşındaki oyuncunun yerine 66. dakikada Nicolas Gonzalez oyuna dahil oldu. Lionel Messi, yedek kulübesinde gözyaşlarına hakim olamadı. Messi'nin ilk yarıda darbe aldığı sağ ayak bileğine buz tedavisi yapıldığı gözlendi.

SHAKİRA, KONSER VERDİ

Kupa Amerika finalinin devre arasında dünyaca ünlü sanatçı Shakira, konser verdi.

Kolombiyalı sanatçı, saha ortasına kurulan platformda verdiği konserde şarkılarını seslendirdi.

 

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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