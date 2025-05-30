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Cristiano Ronaldo, Al-Nassr ile sözleşme yeniledi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Cristiano Ronaldo, Al-Nassr ile sözleşme yeniledi!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Al-Nassr'la sözleşmesi sona eren Cristiano Ronaldo’nun geleceği netleşti. Portekizli yıldız, Suudi ekibiyle yeni kontrata imza attı.

Yaklaşık 2.5 yıldır Al-Nassr forması giyen ve sözleşmesi sona eren Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi belli oldu. 40 yaşındaki süper yıldız, bir kez daha Al-Nassr'la anlaşma sağladı.

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr ile sözleşme yeniledi! - 1. Resim

Footmercato'nun haberine göre, Ronaldo, Suudi ekibiyle yeni sözleşmeye imza attı. Al-Nassr'daki performansıyla dikkat çeken Cristiano Ronaldo, bu sezon tüm kulvarlarda 41 maça çıktı ve 3547 dakika sahada kaldı. Tecrübeli yıldız, 35 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr ile sözleşme yeniledi! - 2. Resim

Al Nassr Sportif Direktörü Fernando Hierro, perşembe günü yaptığı açıklamada, "Ronaldo'nun sözleşmesi haziran ayının sonuna kadar devam ediyor. Ronaldo ile sözleşme yenilemek istiyoruz. Umarım Ronaldo için sözleşme konusunda bir çözüm bulabiliriz. Onu isteyen birçok takım var. Buradaki varlığı başından beri ulusal bir proje. Ronaldo, futbol tarihinin en büyük fenomenlerinden biri ve bu ligin gelişmesine büyük katkıları oldu. Bizimle kalmasını istiyoruz." demişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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