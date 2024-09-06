Cristiano Ronaldo tarihe geçti! İlk futbolcu oldu...

Portekizli efsane futbolcu Cristiano Ronaldo, bir kez daha futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Hırvatistan'ı 2-1 mağlup eden Portekiz’de sahneye çıkan 39 yaşındaki yıldız, kariyerindeki 900. golünü atarak bu başarıya ulaşan ilk futbolcu oldu.

Lizbon’da oynanan karşılaşmada Portekiz, Hırvatistan karşısında maça hızlı başladı. Henüz 7. dakikada Jose Diogo Dalot'un golüyle 1-0 öne geçen Portekiz, üstünlüğünü sürdürdü. Maçın 34. dakikasında Cristiano Ronaldo farkı ikiye çıkaran golü attı. Bu gol, Ronaldo'nun kariyerindeki 900. gol olarak tarihe geçti.

Hırvatistan, 41. dakikada Dalot’un kendi kalesine attığı golle farkı bire indirse de maç sonunda gülen taraf Portekiz oldu ve mücadeleyi 2-1 kazandı.

900 GOLLÜ EFSANE CRİSTİANO RONALDO

Cristiano Ronaldo, bu golle birlikte kariyerinde 900 gol barajını aşan ilk futbolcu olarak futbol tarihine geçti. 39 yaşındaki yıldız, kariyerinde sayısız başarıya imza atarken, attığı gollerle sadece Portekiz’de değil dünya çapında da rekorları alt üst etmeye devam ediyor.

RONALDO'DAN MAÇ SONU AÇIKLAMA: "BU GURURU YAŞAMAK HARİKA"

Maç sonrası konuşan Cristiano Ronaldo, "900 gol atmak inanılmaz bir duygu. Takımıma bu şekilde katkı sağlamak ve tarih yazmak benim için büyük bir onur. Ancak hala hedeflerim bitmedi, daha çok şey başarmak istiyorum" dedi.

FUTBOL TARİHİNDE YENİ BİR SAYFA

Cristiano Ronaldo’nun 900 gol barajını aşması, futbol dünyasında bir ilk olarak kabul ediliyor. Kariyerine Sporting Lizbon'da başlayan Ronaldo, Manchester United, Real Madrid, Juventus ve Al-Nassr formaları altında sergilediği performansla dünyanın en iyi futbolcuları arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Milli takım kariyerinde de sayısız gol atan yıldız oyuncu, Portekiz tarihinin en çok gol atan futbolcusu unvanını da elinde bulunduruyor.