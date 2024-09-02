Ronaldo'nun desteklediği futbol oyununda beklenmedik gelişme!

Futbol oyunları dünyasında büyük bir heyecanla beklenen UFL, çıkış tarihiyle ilgili beklenmedik bir haberle gündeme geldi. Cristiano Ronaldo'nun desteklediği ve büyük umutlar vadeden bu yeni oyun, başlangıçta planlanan Eylül/Ekim çıkış tarihinden Aralık ayına ertelendi.

UFL'nin geliştirici stüdyosu Strikerz, resmi web sitesi ve sosyal medya platformları üzerinden yaptığı açıklamada, oyunun çıkış tarihini 5 Aralık 2024’e ertelediklerini duyurdu. Geliştirici ekip, bu kararın, oyunun açık beta testlerinden alınan geri bildirimler doğrultusunda alındığını belirtti. Eylül ve Ekim aylarında gerçekleştirilen iki açık beta testine 2 milyondan fazla katılımcı katıldı ve bu süreçte elde edilen veriler, oyunun geliştirilmesi için kritik önem taşıdı.

Strikerz, UFL’nin kararlı sürümünü yayınlamadan önce oyuncuların beklentilerini karşılamak istediklerini vurguladı. Geliştirici ekip, beta sürecinde ortaya çıkan geri bildirimlerin büyük bir kısmının temel oyun özellikleriyle ilgili olduğunu açıkladı. Bu nedenle, oyun üzerindeki ince ayarları tamamlamak ve oyuncuların taleplerine en iyi şekilde cevap verebilmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyduklarını belirttiler. Aralık ayına kadar yapılacak iyileştirmeler arasında oynanış mekanikleri, oyun modları ve performans optimizasyonu gibi kritik unsurlar yer alıyor.

Erken Erişim Tarihi ve Platformlar

UFL için ön sipariş veren kullanıcılar, oyuna 28 Kasım 2024 tarihinden itibaren erken erişim sağlayabilecekler. Strikerz, sabırla bekleyen oyunculara teşekkür ederek, erken erişim sürecinde oyunseverlerin UFL’nin nihai versiyonunu deneme fırsatı bulacaklarını belirtti. Ayrıca oyunun 5 Aralık tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformlarına çıkacağını da açıkladı.

UFL Ne Vadediyor?

UFL, EA Sports FC'nin domine ettiği futbol oyunu pazarına yenilikçi bir alternatif sunmayı hedefliyor. Cristiano Ronaldo gibi futbol dünyasının önemli isimleri tarafından desteklenen oyun, rekabetçi yapısıyla dikkat çekiyor. UFL, oyunculara hem çevrimiçi hem de çevrimdışı modlarda kapsamlı bir futbol deneyimi sunmayı amaçlıyor.