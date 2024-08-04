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Haberler > Spor > Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu ikilisi genel sıralamada 17'nci oldu

Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu ikilisi genel sıralamada 17'nci oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu ikilisi genel sıralamada 17&#039;nci oldu

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Paris 2024 Olimpiyat oyunlarında milli yelkenciler Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu'ndan oluşan 470 Karışık Milli Takımı, üçüncü gün genel sıralama yarışlarını 17'nci tamamladı.

Marsilya Marina'da yapılan organizasyonda, yelken branşında 470 karışık takım yarışlarına devam edildi.

Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu'ndan oluşan 470 Karışık Milli Takımı, beşinci yarışı 15'inci, altıncı yarışı 12'nci sırada bitirdi.

Üçüncü gün genel sıralamada 17'nci olan milliler, yarın iki yarışta daha mücadele edecek.

Madalya yarışına çıkmaya 19 ülkenin mücadele ettiği 470 karışık takım kategorisinde 10 yarış sonunda ilk 10 sırayı alanlar hak kazanacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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